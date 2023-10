Des jeunes mariés abattus par des assaillants liés à l’EI lors d’un safari en lune de miel en Ouganda

Un conseiller paroissial et son épouse ont été tués par des terroristes islamistes lors d’un safari en lune de miel.

David Barlow, 50 ans, et son épouse sud-africaine Celia, 51 ans, ont été abattus en Ouganda quelques jours seulement après leur mariage.

Le groupe terroriste ougandais Allied Democratic Force, lié à l’État islamique, a revendiqué hier soir la responsabilité de l’attaque perpétrée dans le parc national Queen Elizabeth.

Le couple a été tué aux côtés du guide Eric Alyai, 40 ans, qui travaillait pour Gorillas and Wildlife Safaris, après que des terroristes fuyant les forces ougandaises aient croisé leur jeep mardi soir. Le véhicule a ensuite été incendié.

Le président ougandais Yoweri Museveni a ordonné à ses forces de retrouver les responsables de cet « acte lâche », tandis que le ministère des Affaires étrangères a déconseillé tout voyage dans le parc national.

Le couple s’est marié le week-end dernier lors d’une cérémonie organisée au Cap-Occidental en Afrique du Sud. Une quarantaine d’invités venus du Royaume-Uni y ont participé, dont certains sont encore en voyage chez eux.

Penny Wentzel, qui a assisté au mariage, a déclaré au Mail : « C’étaient des gens adorables. Je suis juste sans mots. Son père était là pour le mariage et a donné Celia.

«Ils se connaissaient depuis dix ans. Environ 40 personnes sont venues du Royaume-Uni pour le mariage et toute sa famille du Cap-Occidental.

Elle a ajouté que Mme Barlow, qui était architecte et occupait un poste de direction au sein de la société de tourisme Belmond, était un « être humain magnifique et ensoleillé » qui avait « un succès incroyable ».

Le couple avait acheté une nouvelle maison à Hampstead Norreys, près de Newbury, dans le Berkshire, il y a un an. M. Barlow, qui était impliqué dans l’entreprise familiale de menuiserie fondée en 1867, a été décrit comme un « pilier de la communauté » par le conseil paroissial de Hampstead Norreys, dont il a été président pendant plus d’une décennie.

Un porte-parole a déclaré que M. Barlow a toujours donné la priorité aux besoins de la communauté et qu’il était un « ardent défenseur des écoles locales », ajoutant : « Sa vie a été consacrée à l’amélioration de la communauté où il a grandi et vécu. Il est difficile d’exprimer avec des mots l’étendue de sa contribution, et le village serait sans doute plus pauvre sans lui.

Icône de caméra David Barlow, photographié au milieu avec des chauves-souris, a été abattu en Ouganda quelques jours seulement après son mariage. Crédit: Club de cricket de Hampstead Norreys

Son club de cricket local, où il était affectueusement surnommé « Lord » Barlow, a rendu hommage à un quilleur talentueux doté d’un grand sens de l’humour.

Oliver Laurence, secrétaire du Hampstead Norreys Cricket Club, a déclaré que M. Barlow était « une constante au sein du club de cricket depuis de très nombreuses années » et que cela avait été un « privilège de partager une blague avec lui, de jouer au cricket avec lui et de regarder » alors qu’il prenait guichet après guichet avec sa fameuse action lente ».

Il a ajouté : « Au moment où cet incident s’est produit, il était avec la personne la plus importante de sa vie, une femme que nous connaissions tous si bien, car Dave était si fier de partager toutes les réalisations de Celia. Elle aussi était un être humain extraordinaire qui nous manquera désespérément.

Laura Farris, députée conservatrice de Newbury, a déclaré hier soir : « Toute la communauté est consternée par cette attaque terrible et incompréhensible contre David et Celia Barlow alors qu’ils étaient en lune de miel – quelque chose qui aurait dû être l’un des moments les plus heureux de leur vie. .»

Elle a ajouté : « J’ai écrit au ministre des Affaires étrangères pour demander au gouvernement de fournir aux autorités ougandaises tout le soutien nécessaire pour traquer et capturer les lâches terroristes soupçonnés d’être responsables de cette atrocité. »

Hier soir, lors d’une conférence de presse, le président ougandais, M. Museveni, a déclaré que le couple avait été tué par des terroristes des Forces démocratiques alliées (ADF) alors qu’ils voyageaient le long de la route Katwe-KabatooroMurram, mardi à 18 heures.

Il a ajouté : « Bien sûr, ces terroristes paieront de leur propre vie misérable. »

Les ADF ont été accusées de massacres, d’enlèvements et de pillages, avec un bilan estimé à plusieurs milliers de morts.

En juin, des membres de la milice des ADF ont tué 42 personnes, dont 37 élèves, dans une école secondaire de l’ouest de l’Ouganda.

Depuis avril 2019, certaines attaques des ADF ont été revendiquées par l’EI, qui affirme que le groupe est l’une de ses ramifications.

Le ministère des Affaires étrangères a mis en garde contre « tout voyage sauf essentiel » vers le parc national Queen Elizabeth et a déclaré qu’il s’agissait de « contacts étroits avec les autorités locales ».