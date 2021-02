WASHINGTON (AP) – Le groupe influent anti-Donald Trump, Lincoln Project, dénonce l’un de ses cofondateurs après plusieurs rapports selon lesquels, pendant plusieurs années, il harcelait sexuellement de jeunes hommes cherchant à se lancer en politique.

Le Lincoln Project, dans une déclaration dimanche, a qualifié le co-fondateur John Weaver, 61 ans, de «prédateur, menteur et agresseur» à la suite d’informations selon lesquelles il aurait envoyé à plusieurs reprises des messages non sollicités et à caractère sexuel en ligne à de jeunes hommes, souvent en suggérant qu’il pourrait aider ils trouvent du travail en politique.

«La totalité de ses tromperies dépasse tout ce que chacun de nous aurait pu imaginer et nous en sommes absolument choqués et écœurés», a déclaré le Lincoln Project, le super PAC républicain «Never Trump» le plus en vue à émerger pendant le 45e président dans le White House, a déclaré dans sa déclaration.

Le magazine en ligne The American Conservative a rapporté pour la première fois les allégations de harcèlement sexuel au début du mois.

Quelques jours plus tard, Weaver, un stratège qui a informé le regretté sénateur républicain John McCain et l’ancien gouverneur de l’Ohio John Kasich lors de leurs tentatives infructueuses pour la Maison Blanche, a reconnu dans une déclaration au site Web Axios qu’il avait envoyé des messages «inappropriés» qu’il «Considérées comme des conversations consensuelles et mutuelles à l’époque.»

La déclaration de Weaver est intervenue après que plusieurs hommes se soient rendus sur les réseaux sociaux pour l’accuser d’envoyer des messages sexuellement suggestifs, parfois accompagnés d’offres d’emploi ou d’avancement politique.

Le Lincoln Project a fait ses commentaires les plus importants sur les allégations croissantes contre Weaver après que le New York Times ait rapporté dimanche que le journal avait interviewé 21 hommes qui ont déclaré avoir été harcelés par Weaver.

L’une des victimes présumées a déclaré au Times qu’il avait commencé à recevoir des messages de Weaver alors qu’il n’avait que 14 ans. Les messages sont devenus plus pointus après ses 18 ans.

Les autres fondateurs du projet Lincoln comprenaient le conseiller présidentiel 2012 de Mitt Romney Stuart Stevens, l’ancien stratège de McCain et George W. Bush, Steve Schmidt, et le créateur de publicités GOP, Rick Wilson.

Tout au long du cycle électoral de 2020, le groupe a produit certains des flancs les plus éviscérants contre Trump, remettant en question la moralité et le leadership du président et de ses collaborateurs.

Le Lincoln Project a déclaré dans sa déclaration qu’à aucun moment John Weaver n’était en présence physique d’un membre quelconque du super PAC.

Weaver a pris un congé médical du Lincoln Project l’été dernier. Il a dit à Axios plus tôt ce mois-ci qu’il n’avait pas l’intention de retourner dans le groupe.

Weaver n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de l’Associated Press.