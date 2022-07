Des jeunes en Inde utiliseraient des préservatifs aromatisés pour se défoncer

Des jeunes en Inde utiliseraient des préservatifs aromatisés pour se sentir intoxiqués.

Le high peut durer de 10 à 12 heures mais peut avoir des effets néfastes sur la santé mentale et physique du consommateur.

Le cocktail de préservatifs peut également créer une dépendance, a déclaré un employé de l’hôpital à News 18.

Les préservatifs aromatisés sont devenus une solution pour les jeunes qui cherchent à se défoncer dans la région de Durgapur au Bengale occidental, point de vente indien local Actualités 18 signalé.

“Auparavant, trois à quatre paquets de préservatifs étaient vendus par jour. Et maintenant, les paquets de préservatifs sont disparaître d’un magasin,», a déclaré un commerçant d’un magasin médical au point de vente.

Lorsque les préservatifs aromatisés sont trempés dans de l’eau chaude, le polyuréthane des préservatifs est libéré, ce qui donne un cocktail qui peut donner un high qui dure 10 à 12 heures à la fois, Vice rapporté.

Le polyuréthane est une substance plastique utilisée dans les matériaux de tous les jours tels que l’isolation des bâtiments, les pièces automobiles et l’adhésif, selon un polyuréthane site Internet.

Vice a noté que les préservatifs sont généralement laissés à tremper dans l’eau pendant six à huit heures avant qu’un individu ne boive l’eau.

Dheeman Mandal, un employé de l’hôpital divisionnaire de Durgapur, a déclaré à News 18 que le processus peut créer une dépendance.

“Les préservatifs contiennent des composés aromatiques. Il se décompose pour former de l’alcool. Il crée une dépendance. Ce composé aromatique se trouve également dans la colle de dendrites. Tant de gens utilisent également la dendrite pour la dépendance”, a déclaré Mandal à News 18.

Des experts ont déclaré à Vice que la consommation d’eau de préservatif aromatisée enivrante n’est pas sans conséquence.

“Boire cette eau peut provoquer une intoxication et une dépendance. Si elle est consommée à plusieurs reprises, elle aura un impact négatif sur les poumons et les reins, ainsi que sur le système nerveux du corps”, a déclaré à Vice Joydeep Ghosh, expert en médecine interne à l’hôpital Fortis de Kolkata.

Sanjith Saseedharan, responsable des soins intensifs à l’hôpital SL Raheja de Mumbai, a ajouté dans une conversation avec Vice que “l’utilisation à long terme de cela peut entraîner des anomalies mentales, notamment un comportement violent, une perte de conscience et [in certain cases] même la mort.”