Des jeunes de la nation crie de Big Island Lake se produiront dans une vitrine de danse à Toronto

Neuf jeunes de la nation crie de Big Island Lake sont sur le point de se produire à Toronto, point culminant d’un programme conçu pour les responsabiliser.

Outside Looking In (OLI) est un programme intensif agréé par les écoles secondaires qui utilise les arts pour renforcer l’estime de soi et enseigner des leçons de vie aux jeunes Autochtones.

Les jeunes impliqués doivent fréquenter l’école régulièrement, faire leurs travaux scolaires, bien se comporter et s’engager à travailler dur pendant leur participation au programme.

Les étudiants qui répondent à ces critères au cours de l’année ont la chance de faire partie du spectacle annuel de l’organisation en mai à Toronto.

La Nation crie de Big Island Lake — à environ 360 kilomètres au nord-ouest de Saskatoon — est l’une des 13 Premières Nations avec des enfants dans la vitrine de danse OLI de cette année à Toronto.

Deacon Lasas, un étudiant de 17 ans de la nation crie, a joué dans la vitrine de l’année dernière et a hâte de le faire à nouveau.

Il a dit qu’il s’était fait beaucoup d’amis parmi les autres étudiants interprètes de partout au Canada et qu’ils sont restés en contact. Il a hâte de les revoir.

Des jeunes de la Nation crie de Big Island Lake pratiquant dans leur communauté. (Soumis par Andrea McLoughlin)

Lasas aime que la danse lui offre l’opportunité de s’exprimer. Il a dit avoir presque quitté le groupe, car il faisait face à la dépression, mais que sa perspective a changé une fois qu’il a joué l’année dernière.

Il a dit que OLI l’avait motivé à se concentrer sur le travail scolaire et qu’aller à Toronto avait changé sa vision de la vie. Il veut que les autres jeunes sachent qu’ils peuvent faire plus que suivre les traces des autres – ils peuvent faire leurs propres choix positifs.

« Je voulais essayer de danser par moi-même », a déclaré Lasas lors d’une interview avec zoom. « [I]Cela m’a rendu heureux et je me suis amusé. »

Participant de 2ème année Diacre Lasas. (soumis par Chris McDowell)

Meaghan McGill, qui fait partie de l’équipe du programme d’OLI, a travaillé avec les jeunes de la Nation crie de Big Island Lake. Elle a dit qu’elle les avait vus changer au cours de l’année.

« [At first] ils en quelque sorte [kept] à eux-mêmes – cagoules, masques. Comme s’ils n’avaient pas fait grand-chose », a déclaré McGill. « Maintenant, ils se portent volontaires pour mettre des solos dans leur routine et ils se disent: » Je veux faire une interview et tout ce genre de choses. » C’est donc vraiment cool de voir l’impact que le programme a eu avant l’événement principal. »

Meaghan McGill, membre de l’équipe du programme OLI. (Soumis par Chris McDowell)

Lyttle Demarais, 17 ans, de la nation crie de Big Island Lake, est ravie de se produire pour la première fois dans la vitrine de l’OLI. Elle a dansé pendant un certain temps et aime pouvoir partager l’expérience avec des amis.

Demarais a dit qu’elle avait hâte d’aller à Toronto et de se préparer pour le spectacle. Elle est fière de représenter sa communauté et dit admirer les chorégraphes avec lesquels elle a pu travailler.

« C’est une façon de communiquer avec la foule. Mettre le sentiment dans votre corps. Ce n’est pas seulement danser », a déclaré Demarais. « C’est une toute autre façon de communiquer et j’adore apprendre à ce sujet. »

Lyttle Demarais dit que la danse est une toute nouvelle façon de communiquer. (Soumis par Chris McDowell)

Les neuf jeunes de la nation crie de Big Island Lake passeront deux semaines à Toronto avant le spectacle pour se préparer et se faire tailler pour leurs costumes de spectacle.

Les jeunes se produiront le 12 mai pour les étudiants et les familles de la région, et le 13 mai pour le grand public au Meridian Hall de Toronto.

Regardez la performance de la nation crie de Big Island Lake lors de la présentation de l’année dernière :