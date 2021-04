Avec la pandémie de Covid-19 qui sévit dans tout le pays, les autorités ont conseillé à plusieurs reprises aux gens de suivre tous les protocoles de sécurité contre la maladie mortelle. Dans cet effort, trois employés de l’hôtel de la capitale du Karnataka, Bengaluru, ont trouvé un nouveau moyen de sensibiliser le public au port de masques et au maintien de la distance sociale.

Habillés en Lord Rama, Lord Krishna et Lord Hanuman à l’occasion de Rama Navami, ils sont sortis dans la rue et ont distribué des masques aux passants et leur ont également demandé de suivre les directives anti-Covid pour envoyer le message à haute voix.

En photos partagées par l’agence de presse ANI, les employés de l’hôtel – identifiés dans la publication sur les réseaux sociaux comme Abhishek, Naveen et Basha – sont vus en train d’aider des gens dans la rue et à l’intérieur d’un terminal de bus de la ville en portant des masques.

Leurs efforts en temps de crise sont largement salués sur les réseaux sociaux. Mais cela a également montré l’attitude désinvolte de certaines personnes qui refusent toujours de porter des masques et de prendre des précautions. Le nombre de nouveaux cas de coronavirus détectés en Inde a atteint des niveaux sans précédent, chaque jour établissant un nouveau record et submergeant l’infrastructure sanitaire du pays.

Mercredi, plus de 2,95 lakh nouveaux cas ont été signalés dans le pays. 2023 autres personnes sont décédées de la maladie au cours des dernières 24 heures, selon la dernière mise à jour du ministère de la Santé de l’Union. Comme plusieurs autres régions du pays, le Karnataka connaît également une forte augmentation des cas quotidiens et a signalé mardi sa pire sipke d’une journée avec 21 794 nouveaux cas et 149 décès liés. Le pire pic précédent de l’État a été enregistré dimanche avec 19067 nouveaux cas.

Certains États, dont Delhi, ont imposé des verrouillages et d’autres restrictions strictes pour contenir la propagation virale, et d’autres envisagent de nouvelles mesures. Dans une allocution à la nation mardi soir, le Premier ministre Narendra Modi a exhorté les citoyens à observer l’autodiscipline et a déclaré que l’imposition d’un verrouillage devrait être le dernier recours.

