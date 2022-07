Des jeunes chinois se déguisent en tueur de Shinzo Abe dans une tendance en ligne bizarre “Hailing” Assassination

L’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe a été assassiné le 8 juillet alors qu’il prononçait un discours dans la ville de Nara. Abe aurait reçu une balle dans la poitrine par Tetsuya Yamagami, 41 ans. Après la mort d’Abe, une tendance bizarre prend le dessus sur les plateformes de médias sociaux en Chine où les gens s’habillent comme le tueur d’Abe et publient des vidéos et des images. Il est allégué que la tendance célèbre la mort du leader japonais.

La jeunesse chinoise contribue activement à la tendance en s’habillant comme Tetsuya et en prenant une pose, imitant l’assassin tirant sur Abe. Selon un rapport d’ANI, les utilisateurs des médias sociaux saluent le tireur en partageant des vidéos d’eux-mêmes habillés exactement comme Tetsuya, lorsqu’il a tiré sur le leader japonais. Plusieurs messages qualifiant Tetsuya de « héros » ont également fait surface sur les plateformes de médias sociaux chinois.

Les tensions entre les deux nations asiatiques germent des îles Senkaku/Diaoyu situées dans la mer de Chine orientale. Les îles sont administrées par le Japon et la Chine revendique des terres inhabitées en invoquant des droits historiques. L’île revêt de l’importance en raison du fait qu’elle est proche des voies de navigation pertinentes.

Le différend remonte à la Seconde Guerre mondiale, mais une escalade notable est survenue en 2012 lorsque le gouvernement japonais a conclu un accord avec les propriétaires privés de ces îles pour en prendre la pleine propriété. Depuis lors, les deux pays ont leurs cornes verrouillées sur les îles.

Abe, qui était le Premier ministre le plus ancien, prononçait un discours lors d’une campagne politique lorsqu’il a reçu deux balles dans la poitrine. La sécurité s’est attaquée au tireur et l’a placé en garde à vue. La police, après avoir enquêté plus avant, a trouvé des explosifs et des armes à feu artisanales, dont l’une a été utilisée pour tuer Abe, à la résidence de Tetsuya à Nara.

