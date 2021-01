Les Pays-Bas ont enduré leur première nuit de couvre-feu imposé dans le but d’arrêter la propagation du coronavirus. La restriction a été rompue à plusieurs endroits, les choses devenant particulièrement chaudes dans une ville.

Un groupe de manifestants tapageurs s’est rassemblé dans la zone portuaire d’Urk, à 80 kilomètres (50 miles) au nord-est de la capitale, Amsterdam pendant la nuit, peu de temps après l’entrée en vigueur du couvre-feu à 21 heures. Le groupe conduisait des voitures, klaxonnait et brandissait des drapeaux nationaux sur la place, des images de la scène montrent.

Mise à jour: De nombreuses personnes aux Pays-Bas n’obéissent PAS au couvre-feu. Images de #Urk où "jetons" (les sources disent) font beaucoup de bruit. pic.twitter.com/X37Fw8xeEX – NewsBlog (@newsblogmedia) 23 janvier 2021

Les manifestants sont devenus bruyants et ont incendié un site de lutte contre le coronavirus situé sur la place. Le groupe a alors apparemment attendu l’arrivée de la police pour narguer les policiers et les a bombardés de divers projectiles.

Ik zie hier op Twitter toch vrij weinig over het pittoreske Urk pic.twitter.com/Udviy1sDmi – Hidde (@VP_Hidde) 24 janvier 2021

Des échauffourées mineures entre les individus qui ne respectaient pas le couvre-feu et la police ont également été observées dans d’autres parties de la ville. Certains manifestants ont lancé des feux d’artifice sur les policiers, qui sont arrivés en tenue anti-émeute complète et une unité importante de chiens policiers.

Émeutes aux Pays-Bas à cause du couvre-feu. Les gens dans #Urk attaquer la police avec un feu d’artifice. pic.twitter.com/lQbmTYixQr – NewsBlog (@newsblogmedia) 23 janvier 2021

Les troubles nocturnes ont été condamnés par les autorités locales. Le maire Cees van den Bos a appelé les événements « spectaculaire » et honteux.

«C’est non seulement inacceptable, mais aussi une gifle, en particulier pour le personnel de l’autorité sanitaire locale qui fait tout ce qu’il peut au centre de test pour aider les habitants d’Urk», ont déclaré les autorités locales, promettant d’appliquer strictement le couvre-feu à l’avenir.

Goedemorgen allemaal. Geniet van de zondag en van elkaar. Naast #Urk était-il gisteren ook in #Stein onrustig. Hieronder een korte samenvatting#avondklok #AvondklokProtest pic.twitter.com/dQFtT8omfl – Jef (@rallyjef) 24 janvier 2021

Un incident similaire s’est également produit dans la ville de Stein près de la frontière avec la Belgique. Un groupe d’une centaine de jeunes s’est rassemblé dans les rues, jouant de la musique et buvant. Lorsqu’une force de police importante a été déployée pour les disperser, des échauffourées ont éclaté, aboutissant à au moins 14 arrestations.

Aussi sur rt.com Les restaurants et pubs tchèques s’ouvrent au mépris des règles de Covid-19, les propriétaires lancent un « mouvement politique » pour contourner les restrictions

Contrairement à de nombreux pays dans le monde, les Pays-Bas ont adopté une approche de laisser-faire pour lutter contre la pandémie de coronavirus pendant la majeure partie de 2020. La situation a changé en décembre, à mesure que les cas augmentaient et que le gouvernement se tournait vers des mesures plus dures, et finalement vers le premier couvre-feu depuis la Seconde Guerre mondiale.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!