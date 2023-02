Des jets israéliens frappent ce que l’armée dit être un atelier de roquettes à Gaza

TEL AVIV, Israël (AP) – Des avions israéliens ont frappé un atelier de production de roquettes dans la bande de Gaza tôt jeudi, a annoncé l’armée israélienne, quelques heures après que des militants palestiniens ont tiré une roquette vers Israël.

L’échange a encore accru les tensions au cours d’une période particulièrement violente du long conflit israélo-palestinien.

L’armée israélienne a déclaré que l’atelier contenait des produits chimiques et était dirigé par le groupe militant du Hamas, qui contrôle Gaza.

Tard mercredi, les défenses aériennes israéliennes ont intercepté une roquette en provenance de Gaza, a indiqué l’armée.

Il n’y a eu aucun rapport de victimes de la fusée ou de la frappe aérienne.

La semaine dernière, des militants de Gaza et Israël ont rompu des mois de calme transfrontalier en échangeant des roquettes et des frappes aériennes après qu’Israël a tué 10 Palestiniens, pour la plupart des militants, lors d’une opération militaire dans le camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie.

Le dernier point de friction semble concerner les prisonniers palestiniens détenus par Israël pour des raisons de sécurité. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, un ultra-nationaliste et un haut responsable du gouvernement le plus à droite de l’histoire d’Israël, s’est engagé à traiter encore plus sévèrement les prisonniers ces derniers jours.

Ben-Gvir a déclaré que les roquettes de Gaza ne l’empêcheront pas de mettre en œuvre des politiques punitives contre les prisonniers. Il a appelé à une réunion urgente du Cabinet de sécurité pour discuter de la question.

Dans la société palestinienne, les prisonniers sont généralement vénérés comme des héros, pratiquement toutes les familles palestiniennes ayant eu des membres emprisonnés par Israël pour des raisons de sécurité au cours du conflit qui a duré des décennies. Plusieurs milliers sont enfermés à tout moment, avec des accusations allant de jets de pierres à des attaques meurtrières contre des Israéliens.

Dans un communiqué mardi, le Hamas a condamné ce qu’il a qualifié d’agressions par des gardiens de prison israéliens contre des détenus palestiniens, en particulier des prisonnières.

Le service pénitentiaire israélien a déclaré que les problèmes ont commencé vendredi lorsqu’il a placé des dizaines de prisonniers palestiniens à l’isolement après avoir célébré une attaque palestinienne devant une synagogue de Jérusalem-Est au cours de laquelle sept personnes ont été tuées.

Une détenue palestinienne a tenté de mettre le feu à sa cellule en signe de protestation, a indiqué le service pénitentiaire. Dans un mouvement sans rapport, le service pénitentiaire a retiré les téléviseurs de trois cellules de la prison israélienne d’Ofer près de la ville de Ramallah.

Amani Srahneh du Club des prisonniers palestiniens, un groupe représentant les prisonniers anciens et actuels, a déclaré que « les mesures d’escalade et la politique d’incitation contre les prisonniers du nouveau gouvernement israélien » créaient une situation tendue.

La violence israélo-palestinienne a augmenté ces derniers jours alors que le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est rendu avec un appel au calme.

Le raid militaire de la semaine dernière dans le camp de Jénine a été suivi d’une fusillade près de la synagogue de Jérusalem vendredi et d’une autre fusillade à Jérusalem au cours de laquelle un Palestinien de 13 ans a blessé deux Israéliens.

Depuis lors, Israël a approuvé une série de mesures punitives contre les Palestiniens.

The Associated Press