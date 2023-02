Des Japonais lèchent des bouteilles de sauce de soja dans des vidéos virales de « terrorisme de sushi »

Commentez cette histoire Commenter

TOKYO – Ils lèchent les bouteilles de sauce soja communes et crachent sur les rouleaux de sushi des autres. Ils sucent des cuillères dans des bols communs. Et ils rient devant la caméra. Ces farceurs, qui cherchent à devenir viraux en ligne dans les restaurants de sushis à tapis roulant, sont devenus le sujet le plus en vogue sur les réseaux sociaux japonais la semaine dernière. Leurs vidéos ont chacune généré des millions de vues et ont suscité tellement d’indignation et de dégoût qu’un nouveau terme est en vogue : « sushi tero », abréviation de sushi terrorism.

De telles scènes susciteraient le dégoût n’importe où. Mais ils ont déclenché une vague nationale de répulsion au Japon, connu pour ses normes rigoureuses d’hygiène et de politesse.

Cette semaine, Sushiro, une chaîne de restaurants de sushis à tapis roulant où l’une des vidéos récentes les plus regardées a été filmée, a pris la rare décision de porter plainte à la police au sujet d’un garçon qui a léché des tasses et des bouteilles de sauce soja inutilisées et touché les sushis d’autres personnes. après s’être léché les doigts. La vidéo, prise dans un point de vente de la province centrale de Gifu, a généré des dizaines de millions de vues depuis sa parution sur Internet.

La décision de Sushiro d’engager des poursuites civiles et pénales a été une surprise : le garçon, dont l’âge n’a pas été révélé, et ses parents se sont excusés auprès du restaurant. Mais le restaurant a affirmé qu’il avait subi une atteinte à la réputation et financière ; son stock a chuté de 5%, soit près de 125 millions de dollars, après que ces vidéos soient devenues virales, a rapporté TV Asahi, un média japonais.

Les vidéos de blagues virales sur les réseaux sociaux ne sont pas nouvelles. Et il y a eu de nombreux incidents comme ceux-ci ces dernières années dans les chaînes de restaurants de sushi à tapis roulant, ou «kaitenzushi», qui offrent une expérience de restauration de sushi plus abordable et décontractée et sont populaires parmi les familles et les jeunes japonais. Ils sont souvent commandés par des machines – vous commandez des sushis sur des tablettes et ils sortent sur le tapis roulant – avec peu d’interaction humaine.

Néanmoins, les dernières vidéos sur TikTok, Twitter et Instagram ont suscité un énorme intérêt sur les réseaux sociaux. “Sushi à bande transporteuse” est devenu le terme tendance n ° 1 sur Twitter cette semaine, de nombreux utilisateurs de médias sociaux exprimant leur inquiétude à l’idée d’aller à nouveau dans un restaurant kaitenzushi.

Les clips ont engendré des imitateurs qui sont également devenus viraux, comme un client de Sukesan Udon, une chaîne de la ville de Fukuoka, dans le sud du Japon, qui a léché une cuillère partagée utilisée pour les bols communs de garnitures pour les nouilles udon. La vidéo a décollé sur TikTok, et mercredi, le restaurant a annoncé qu’il avait déposé une plainte à la police.

Les vidéos plus anciennes gagnent également un nouveau souffle. Dans l’une, un jeune homme remet des sushis sur le tapis roulant après l’avoir touché. Il a été tourné il y a quatre ans, mais le restaurant, Kurasushi, vient de porter plainte à la police.

Les plaintes de la police ont conduit à un débat sur les réseaux sociaux pour savoir si intenter une action en justice contre les farceurs – dont certains sont mineurs – est un pas trop loin. Mais d’autres disent qu’une action en justice est nécessaire pour montrer que d’autres clients prennent ces cascades au sérieux.

“Concernant les vidéos de sushis sur tapis roulant”, en lit un tweeter, qui a été retweeté ou liké près de 100 000 fois. « Hamazushi, Kurasushi, Sushiro devraient intenter une action en justice et exiger des millions de yens de dommages et intérêts et les faire vraiment souffrir. Même si l’autre partie est un parent. En laissant cette expérience douloureuse être largement connue, nous espérons que cela empêchera de futurs incidents de se produire.

Les vidéos semblent être un débordement d’une tendance YouTube japonaise existante, connue sous le nom de “meiwaku-douga”, ou vidéos nuisibles. Ces YouTubers filment des vidéos juste pour attirer l’attention sur les problèmes qu’ils causent. Certains les montrent en train de manger dans un supermarché avant de payer, d’écrire des graffitis sur un babillard à propos du service commémoratif de quelqu’un ou de se promener pendant une vague de covid sans masque.

Mais ces vidéos sont principalement restées sur YouTube, où elles sont moins susceptibles de devenir virales de manière à ce que les vidéos puissent décoller sur Twitter et TikTok. Le Japon est le plus grand marché international sur Twitter derrière les États-Unis.

D’autres vidéos virales récentes prises dans des restaurants kaitenzushi correspondent au moule de ces vidéos nuisibles. Dans l’une, un jeune homme mange un morceau de sushi à la ceinture sans le payer.

Dans une autre vidéo publiée à l’origine le 9 janvier, quelqu’un met du wasabi sur des rouleaux de sushi alors que l’assiette avance le long du tapis roulant jusqu’au client visé. Hamazushi, la chaîne de restaurants kaitenzushi où ces deux vidéos ont été filmées, a également porté plainte auprès de la police.

Outre ces vidéos intempestives filmées dans des restaurants, il y a eu ces dernières semaines d’autres vidéos troublantes de TikTokers japonais harcelant des sans-abri pour obtenir des vues, qui ont également suscité l’indignation en ligne.