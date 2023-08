Des jackpots de loto d’un milliard de dollars motivés par un intérêt croissant et des changements de cotes

DES MOINES, Iowa –

Un autre jour, un autre jackpot de loterie d’un milliard de dollars.

C’est du moins ce à quoi cela ressemble avant le tirage du Mega Millions de mardi soir pour un premier prix estimé à 1,05 milliard de dollars américains.

C’est une énorme somme d’argent, mais de tels jackpots géants sont devenus beaucoup plus courants, avec cinq prix dépassant 1 milliard de dollars depuis 2021 – et un jackpot atteignant 2,04 milliards de dollars en 2022.

Les prix massifs sont dus en partie au hasard, mais ce n’est pas tout le hasard. La hausse des taux d’intérêt associée à des changements dans les chances de gagner sont également des raisons importantes pour lesquelles les prix deviennent si importants.

COMMENT LES TAUX D’INTÉRÊT AUGMENTENT-ILS LES JACKPOTS ?

Presque tous les gagnants du jackpot optent pour un paiement forfaitaire, qui pour le tirage de mardi soir serait estimé à 527,9 millions de dollars. La somme forfaitaire est l’argent qu’un gagnant a réellement gagné. Le prix de 1,05 milliard de dollars mis en évidence est destiné à un seul gagnant qui est payé par le biais d’une rente, qui est financée par cette somme forfaitaire et sera distribuée chaque année sur 30 ans.

C’est là que le taux d’intérêt plus élevé devient un facteur, car plus le taux d’intérêt est élevé, plus la rente peut croître sur trois décennies. Les États-Unis sont au milieu d’une remarquable série d’augmentations de taux d’intérêt, la Réserve fédérale augmentant un taux directeur 11 fois en 17 mois, et ce taux plus élevé permet à un prix forfaitaire d’environ 500 millions de dollars d’être annoncé comme un jackpot d’environ deux fois cette taille.

COMMENT FONCTIONNE LA RENTE ?

Un gagnant qui choisit l’option de rente recevrait un paiement initial, puis 29 paiements annuels qui augmentent de 5 % chaque année. Opter pour une rente présente certains avantages fiscaux, car moins de gains seraient imposés au taux d’imposition fédéral le plus élevé de 24 %. Cela pourrait également être une option pour les gagnants qui ne se font pas confiance pour gérer autant d’argent en même temps.

Si les gagnants de la loterie décèdent avant 30 ans, les paiements futurs iraient à leurs bénéficiaires.

POURQUOI LES GAGNANTS SNUBENT-ILS L’OPTION DE RENTE ?

Les rentes rapportent beaucoup d’argent, mais pas autant que la somme forfaitaire.

Par exemple, un seul gagnant du Mega Millions de mardi soir pourrait choisir une somme forfaitaire estimée à 527,9 millions de dollars ou un paiement de rente initial d’environ 15,8 millions de dollars. Bien sûr, ces paiements de rente se poursuivraient pendant des décennies et augmenteraient progressivement jusqu’à ce que le chèque final paie environ 65,1 millions de dollars, selon les responsables de la loterie.

Dans les deux cas, les gains seraient soumis à des impôts fédéraux, et de nombreux États taxent également les gains de loterie.

Compte tenu de tout cela, presque tous les gagnants du jackpot pensent qu’ils pourraient gagner plus d’argent en investissant eux-mêmes l’argent, ou ils veulent simplement le plus gros paiement initial possible.

QU’EN EST-IL DES CHANCES DE GAGNER ?

C’est un autre facteur qui a créé tant de prix énormes pour ceux qui correspondent aux six numéros.

En 2015, les cotes du Powerball sont passées de 1 sur 175,2 millions à 1 sur 292,2 millions. Mega Millions a pris une mesure similaire en 2019 en allongeant les chances du jeu de 1 sur 258,9 millions à 1 sur 302,6 millions.

Pour les responsables de la loterie, l’espoir était qu’en rendant plus difficile de gagner des jackpots, les prix seraient reportés pendant des semaines et créeraient des pots d’argent vraiment massifs qui généreraient à leur tour des ventes plus élevées.

Le résultat est que tous les jackpots d’un milliard de dollars sont venus après les changements de cotes.

COMBIEN DE TEMPS AVANT QU’IL Y AIT UN GAGNANT ?

La chance reste un facteur important, car les chances qu’un billet soit gagnant ne changent jamais. Cependant, plus il y a de personnes qui jouent au Mega Millions, plus les 302,6 millions de combinaisons de numéros potentielles sont couvertes.

Pour le dernier tirage Mega Millions de vendredi soir, 20,1% des combinaisons de numéros possibles ont été achetées. En règle générale, plus le jackpot augmente, plus les gens achètent de billets et plus les combinaisons potentielles sont couvertes.

Le tirage de mardi soir sera le 30e depuis le dernier gagnant du jackpot. Cela se rapproche de la plus longue sécheresse du jackpot Mega Millions, qui a atteint 37 tirages du 18 septembre 2020 au 22 janvier 2021.

La plus longue série de jackpots a été pour un prix Powerball qui s’étendait sur 41 dessins et s’est terminé par un prix record de 2,04 milliards de dollars le 7 novembre 2022.