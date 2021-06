Le chef de la mafia, qui est devenu plus tard informateur et a aidé à assurer la poursuite d’autres criminels, a été arrêté en 1996 et condamné à la prison après avoir admis avoir joué un rôle dans plus de 100 meurtres, y compris le meurtre brutal d’un garçon de 14 ans. dont le corps a été dissous dans l’acide.

La sortie de prison de Brusca intervient après avoir obtenu un congé temporaire à plusieurs reprises. Sa libération étant légalement requise après avoir purgé sa peine et aidé à condamner les autres membres de la Cosa Nostra, il sera désormais en liberté conditionnelle pour les quatre prochaines années.

La situation a uni les deux côtés du système politique italien dans la condamnation, avec Enrico Letta, le chef du Parti démocrate de centre-gauche, le décrivant à RTL comme un «Coup de poing dans l’estomac» tandis que Matteo Salvini, chef du Parti de la Ligue de droite, a déclaré sur Twitter cette « Ce n’est pas la justice que les Italiens méritent. »

Les familles de certaines des victimes de Brusca ont également critiqué sa libération conditionnelle, affirmant que sa coopération avec les procureurs était simplement un stratagème cynique pour « Seulement pour en profiter » plutôt que par remords sincères.

Cependant, le procureur anti-mafia en chef d’Italie, Federico Cafiero De Raho, a défendu la libération de Brusca, affirmant à Reuters que la décision était due au meurtrier condamné. « collaboration » avec les procureurs.

