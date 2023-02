Des Israéliens manifestent devant le parlement contre les réformes judiciaires

Des dizaines de milliers d’Israéliens ont manifesté lundi devant le Parlement contre le plan controversé de réforme judiciaire du gouvernement, qui vise à donner aux législateurs beaucoup plus de contrôle sur la Cour suprême.

Les mesures, qui étaient sur le point d’être approuvées par une série de votes préliminaires à l’intérieur de la chambre, ont provoqué de nombreuses critiques et des accusations selon lesquelles elles donneraient au pouvoir législatif une autorité presque incontrôlée.

Devant la Knesset israélienne à Jérusalem, les manifestants ont rempli le terrain d’une mer de drapeaux israéliens bleus et blancs et brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Sauvez la démocratie d’Israël » et « Le monde entier regarde ».

Plusieurs médias ont estimé la foule entre 80 000 et 90 000, et le service ferroviaire national a déclaré qu’il avait étendu son service Tel-Aviv à Jérusalem pour accueillir les masses de personnes cherchant à se rendre au Parlement.

Le président Isaac Herzog, dans un rare discours national dimanche soir axé sur le plan de réforme, a averti qu’Israël était « au bord de l’effondrement juridique et social ».

Herzog, qui tient un rôle essentiellement cérémoniel, a exhorté le gouvernement de droite radicale du Premier ministre Benjamin Netanyahu à suspendre le processus législatif et à tenir des pourparlers avec l’opposition dans l’espoir de parvenir à un compromis.

“Je vous demande de ne pas présenter le projet de loi en première lecture”, a déclaré Herzog.

Mais le comité chargé d’examiner un plan conforme à la proposition du ministre de la Justice Yariv Levin approuvait lundi des sections de la législation.

“FIN DE L’ÈRE DÉMOCRATIQUE”

Il n’était pas immédiatement clair quand le gouvernement organiserait un premier vote au parlement, mais des rapports israéliens ont indiqué qu’il pourrait avoir lieu lundi. Trois votes en plénière sont nécessaires avant qu’un projet de loi ne devienne loi.

Il y a eu des perturbations mineures dans la salle d’audience lorsque les législateurs de l’opposition ont quitté leur fauteuil pour affronter verbalement le président de la commission, Simcha Rotman. Le personnel de sécurité a retenu au moins deux membres de l’opposition.

Netanyahu a accusé les députés de l’opposition d’aller “se déchaîner à l’intérieur de la Knesset”.

“J’appelle les dirigeants de l’opposition à l’arrêter”, a déclaré le Premier ministre dans un communiqué. “Arrêtez de conduire délibérément le pays dans l’anarchie… Faites preuve de responsabilité et de leadership.”

Lapid avait auparavant déclaré aux journalistes que l’adoption du projet de loi marquerait « la fin de l’ère démocratique de ce pays », qualifiant le gouvernement Netanyahu d’« extrémiste et corrompu ».

Netanyahu et ses alliés affirment que les réformes sont nécessaires pour corriger un déséquilibre de pouvoir entre les représentants élus et la plus haute cour du pays.

Son gouvernement veut donner au gouvernement un contrôle de facto sur les candidats à la Cour suprême, un rôle actuellement détenu par un panel mixte de politiciens, de juges et de membres du barreau.

Le plan de Levin donnerait également au Parlement le pouvoir de outrepasser la cour suprême décisions par un vote à la majorité simple.

PROCÈS POUR CORRUPTION

Des critiques, dont la présidente de la Cour suprême Esther Hayut, ont condamné le projet de loi comme une atteinte à l’indépendance du système judiciaire israélien.

Certains des détracteurs de Netanyahu ont également lié le plan de réforme à son procès en cours pour corruption, arguant qu’il cherche à saper un système judiciaire qu’il a accusé de le cibler injustement pour des raisons politiques.

Netanyahu a nié les accusations de corruption.

Le chef vétéran, qui a repris le pouvoir à la fin de l’année dernière après avoir passé 14 mois dans l’opposition, a également fermement rejeté tout lien entre la proposition du ministre de la Justice et son propre procès.

Levin, réagissant à la proposition de Herzog, a déclaré aux médias israéliens qu’il était préparé et « souhaite engager un véritable dialogue avec les membres de l’opposition » sur les moyens d’améliorer le système judiciaire.

Mais il a rejeté tout « lien… entre le dialogue et l’avancement du processus législatif ».

Il a averti qu’accepter de travailler avec l’opposition ne devrait pas “devenir un moyen de traîner les pieds afin de retarder et d’empêcher une réforme substantielle et significative du système judiciaire”.

Herzog, dans son discours national, a reconnu que des changements étaient nécessaires pour améliorer le système judiciaire et le rendre plus réactif à « l’éventail des opinions » en Israël, mais a mis en garde contre le fait de donner à une autre branche du gouvernement une « majorité structurelle » sur le tribunal.

Par : Ben simon © Agence France-Presse

