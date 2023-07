Des Israéliens manifestent à l’aéroport international contre le plan de refonte judiciaire

JERUSALEM (AP) – Des milliers d’Israéliens ont bloqué lundi la circulation et les déplacements dans le principal aéroport international du pays, la dernière manifestation de masse contre la réforme judiciaire controversée prévue par Benjamin Netanyahu qui a divisé la nation.

Les efforts du gouvernement Netanyahu pour faire passer plusieurs réformes qui se chevauchent dans le système judiciaire du pays ont plongé Israël dans une crise sans précédent et divisé un pays déjà très polarisé.

Les manifestants brandissant le drapeau national bleu et blanc d’Israël et klaxonnant ont bloqué l’artère principale à l’extérieur du terminal principal de l’aéroport Ben Gourion et ont manifesté à l’intérieur du hall des arrivées. Plusieurs vols ont connu des retards importants, selon le site Internet de l’aéroport.

Les manifestants se sont périodiquement battus avec la police, qui a envoyé des officiers à cheval sur les lieux. La police a déclaré que les policiers avaient arrêté au moins 37 personnes pour avoir créé des troubles à l’ordre public.

« Nous sommes contre la dictature », a déclaré le manifestant Rami Matan. « Nous sommes contre les règles que l’horrible gouvernement de Netanyahu » veut imposer, a déclaré Matan.

Netanyahu et ses alliés politiques ultranationalistes et ultra-orthodoxes vont de l’avant avec des plans visant à faire adopter plusieurs changements controversés au système judiciaire israélien après la désintégration des tentatives de parvenir à un compromis avec les législateurs de l’opposition. La refonte prévue a attiré les réprimandes de l’administration Biden et la consternation des Juifs américains.

L’allié de Netanyahu, Simcha Rotman, qui préside la commission parlementaire de la Constitution, des lois et de la justice et a dirigé la refonte, a déclaré lundi qu’il présenterait un projet de loi visant à priver la Cour suprême de son pouvoir d’annuler les décisions du gouvernement qu’elle juge « déraisonnables » cette semaine.

Cette « norme de raisonnabilité » a été utilisée par la Cour suprême plus tôt cette année pour annuler la nomination d’un allié de Netanyahu au poste de ministre de l’Intérieur en raison d’une condamnation pour corruption lorsqu’il occupait ce poste dans les années 1990 et d’un accord de plaidoyer en 2021 pour évasion fiscale.

Les critiques disent que la suppression de cette norme permettrait au gouvernement de prendre des décisions arbitraires et de lui accorder trop de pouvoir.

La semaine dernière, plus de 100 réservistes de l’armée de l’air israélienne ont signé une lettre disant qu’ils refuseraient de se présenter au travail si le gouvernement allait de l’avant avec le plan.

Netanyahu et ses alliés sont arrivés au pouvoir après les élections de novembre, les cinquièmes d’Israël en moins de quatre ans, qui étaient toutes en grande partie des référendums sur l’aptitude du dirigeant de longue date à servir pendant son procès pour corruption.

Netanyahu, dont le procès pour corruption traîne depuis près de trois ans, et ses alliés au sein de son gouvernement religieux nationaliste affirment que la refonte est nécessaire pour maîtriser un système judiciaire trop interventionniste et redonner le pouvoir aux élus.

Les critiques disent que le plan bouleverserait le délicat système de freins et contrepoids d’Israël et pousserait le pays vers la dictature.

