Des Israéliens bloquent des autoroutes lors de manifestations nationales contre le projet du gouvernement de réformer le système judiciaire

JERUSALEM (AP) – Des manifestants israéliens ont bloqué les autoroutes menant à Jérusalem, Haïfa et Tel-Aviv au début des manifestations dans tout le pays mardi contre la réforme judiciaire prévue par le gouvernement qui a divisé la nation.

Les manifestations ont eu lieu le matin après que la coalition parlementaire du Premier ministre Benjamin Netanyahu a donné son approbation initiale à un projet de loi visant à limiter les pouvoirs de contrôle de la Cour suprême, faisant avancer les modifications controversées proposées au système judiciaire malgré une large opposition.

La législation est l’un des nombreux projets de loi proposés par les alliés ultranationalistes et ultra-orthodoxes de Netanyahu. Le plan a provoqué des mois de protestations soutenues de la part des opposants qui disent qu’il pousse le pays vers un régime autoritaire.

Les militants anti-révision ont appelé à des manifestations de masse dans tout le pays tout au long de la journée, y compris des manifestations au principal aéroport international d’Israël qui pourraient perturber les voyages.

Mardi, 300 réservistes de l’unité cybernétique de l’armée ont signé une lettre disant qu’ils ne se porteraient pas volontaires pour le service, expliquant que le gouvernement a démontré « qu’il est déterminé à détruire l’État d’Israël ».

« Les cyber-capacités sensibles susceptibles d’être utilisées à des fins malveillantes ne doivent pas être confiées à un gouvernement criminel qui sape les fondements de la démocratie », indique la lettre.

La police a utilisé un canon à eau pour dégager les manifestants qui bloquaient une artère principale menant à Jérusalem. Les agents ont arrêté plusieurs autres personnes qui avaient obstrué une autoroute à côté de la ville centrale de Modiin. Des manifestants ont bloqué une autoroute principale à Haïfa avec une grande banderole indiquant « Ensemble, nous serons victorieux », grondant la circulation le long du front de mer.

La police a déclaré que 42 personnes avaient été arrêtées pour troubles à l’ordre public lors des manifestations.

Arnon Bar-David, chef du syndicat national du pays, la Histadrout, a menacé d’une éventuelle grève générale qui pourrait paralyser l’économie du pays.

« Si la situation atteint un extrême, nous interviendrons et emploierons notre force », a déclaré Bar-David, appelant Netanyahu à « arrêter le chaos ».

La Histadrut a appelé à une grève générale en mars alors que le gouvernement faisait passer la législation de révision judiciaire au Parlement après des semaines de protestations. Cette décision a paralysé de larges pans de l’économie israélienne et a contribué à la décision de Netanyahu de geler la législation.

Mais il a décidé de le relancer le mois dernier après l’échec des pourparlers avec l’opposition politique visant à trouver un compromis.

Les alliés de Netanyahu ont proposé une série de changements au système judiciaire israélien visant à affaiblir ce qu’ils disent être les pouvoirs excessifs des juges non élus. Les changements proposés consistent notamment à donner aux alliés de Netanyahu le contrôle de la nomination des juges et à donner au Parlement le pouvoir d’annuler les décisions de justice.

Le gouvernement Netanyahu, qui a pris ses fonctions en décembre, est le plus ultranationaliste et ultra-orthodoxe des 75 ans d’histoire d’Israël. Ses alliés ont proposé des changements radicaux au système judiciaire après que le pays a tenu ses cinquièmes élections en moins de quatre ans, toutes considérées comme un référendum sur l’aptitude de Netanyahu à occuper le poste de Premier ministre alors qu’il était jugé pour corruption.

Les détracteurs de la refonte judiciaire affirment qu’elle bouleversera le fragile système de freins et contrepoids du pays et concentrera le pouvoir entre les mains de Netanyahu et de ses alliés. Ils disent également que Netanyahu a un conflit d’intérêts parce qu’il est jugé pour fraude, abus de confiance et acceptation de pots-de-vin, ce qu’il a nié.

Une large partie de la société israélienne, y compris des officiers militaires de réserve, des chefs d’entreprise, des personnes LGBTQ+ et des membres d’autres groupes minoritaires, ont rejoint les manifestations.

Ilan Ben Zion, Associated Press