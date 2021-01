Les suites d’une attaque en août au Niger, qui a subi un nombre revendiqué par des groupes jihadistes

Des militants islamistes présumés ont attaqué deux villages au Niger, tuant au moins 56 personnes, selon l’agence de presse Reuters.

Plus de 20 autres ont également été blessés par les attaques contre Zaroumdareye et Tchombangou, près de la frontière entre le Niger et le Mali.

Il y a eu plusieurs incidents violents récents dans la région du Sahel en Afrique, perpétrés par des groupes militants.

La France a déclaré samedi que deux de ses soldats avaient été tués au Mali.

Quelques heures plus tôt, un groupe ayant des liens avec Al-Qaïda a déclaré qu’il était à l’origine du meurtre de trois soldats français lors d’une attaque distincte au Mali lundi.

La France a dirigé une coalition d’alliés ouest-africains et européens contre les militants islamistes dans la région ouest-africaine.

Mais des pays comme le Niger et le Mali continuent d’être touchés par la violence ethnique, le trafic d’êtres humains et de drogue et le banditisme.

La nouvelle des dernières attaques contre deux villages au Niger a été confirmée par le gouvernement au média français RFI.

Le ministre de l’Intérieur, Alkache Alhada, a déclaré que des soldats avaient été envoyés pour protéger la zone, mais il a dit combien il y avait eu de victimes.

La région de Tillabéri, où se trouvent les villages, est sous l’état d’urgence depuis 2017 et les attaques de groupes djihadistes sont courantes dans tout le Niger.

Le mois dernier, le groupe jihadiste nigérian Boko Haram a tué au moins 27 personnes dans la région de Diffa dans le sud-est.

Les dernières attaques surviennent également au milieu des élections nationales au Niger, alors que le président Mahamadou Issoufou démissionne après deux mandats de cinq ans.