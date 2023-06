Des Iraniens soupçonnés d’aider Moscou à construire une usine de drones à utiliser dans la guerre contre l’Ukraine

« La Russie a offert à l’Iran une coopération de défense sans précédent, notamment sur les missiles, l’électronique et la défense aérienne », a-t-il déclaré. Chargement « Il s’agit d’un partenariat de défense à grande échelle qui nuit à l’Ukraine, aux voisins de l’Iran et à la communauté internationale. Nous continuons à utiliser tous les outils à notre disposition pour exposer et perturber ces activités, notamment en les partageant avec le public – et nous sommes prêts à faire plus. Kirby a déclaré que les transferts de drones constituaient une violation des règles des Nations Unies et que les États-Unis chercheraient à tenir les deux pays responsables. La Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne, les États-Unis et l’Ukraine affirment que la fourniture de drones de fabrication iranienne à la Russie viole une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU de 2015 consacrant l’accord sur le nucléaire iranien.

En vertu de la résolution de l’ONU de 2015, un embargo sur les armes conventionnelles contre l’Iran était en place jusqu’en octobre 2020. L’avertissement sur les drones intervient alors que le haut responsable de l’aide humanitaire des Nations Unies a averti que la situation humanitaire en Ukraine était « bien pire » qu’avant l’effondrement du barrage de Kakhovka. Un site industriel à plusieurs centaines de kilomètres à l’est de Moscou, où les responsables du renseignement américain pensent que la Russie avec l’aide de l’Iran, construit une usine pour produire des drones d’attaque à utiliser dans son invasion en cours de l’Ukraine. Crédit: Maxar/AP Le sous-secrétaire général Martin Griffiths a déclaré que 700 000 personnes « extraordinaires » ont besoin d’eau potable et a averti que les ravages des inondations dans l’un des greniers les plus importants du monde entraîneront presque inévitablement une baisse des exportations de céréales, une hausse des prix des denrées alimentaires dans le monde et moins à manger pour des millions de personnes dans le besoin. « C’est un problème viral », a-t-il déclaré dans une interview à l’Associated Press.

« Mais la vérité est que ce n’est que le début de voir les conséquences de cet acte. » La rupture du barrage hydroélectrique de Kakhovka et la vidange de son réservoir sur le Dniepr mercredi ont ajouté à la misère dans une région qui souffre depuis plus d’un an d’attaques d’artillerie et de missiles. Chargement L’Ukraine détient la rive ouest du Dniepr, tandis que les troupes russes contrôlent la rive orientale basse, qui est plus vulnérable aux inondations. Le barrage et le réservoir, essentiels pour l’eau douce et l’irrigation dans le sud de l’Ukraine, se trouvent dans la région de Kherson que Moscou a illégalement annexée en septembre et qu’elle occupe depuis un an. Moscou et Kiev ont tous deux signalé de violents combats en Ukraine, des blogueurs décrivant les premières observations de blindés allemands et américains, signalant que la contre-attaque tant attendue de l’Ukraine était en cours.