Des Iraniens se rendent en Arménie pour se faire vacciner contre le Covid

Des milliers d’Iraniens frustrés par le déploiement chaotique du vaccin du gouvernement et cherchant désespérément une protection après avoir enduré vague après vague de coronavirus affluent par voie aérienne et terrestre vers l’Arménie voisine pour se faire vacciner contre Covid-19.

L’Iran subit une cinquième vague de la pandémie, avec Téhéran et 143 villes déclarées zones « rouges » à haut risque et la variante Delta hautement contagieuse du virus se propageant rapidement. Au cours des deux dernières semaines, le nombre moyen de cas quotidiens en Iran a augmenté de 62 %, pour atteindre plus de 16 000, selon une base de données du New York Times.

Seulement environ 2 pour cent des 84 millions d’Iraniens ont été complètement vaccinés, selon le Notre monde en données projet à l’Université d’Oxford. Les vaccins fabriqués aux États-Unis et au Royaume-Uni étant interdits par l’ayatollah Ali Khamenei, le plus haut dirigeant iranien, le pays attend des livraisons de vaccins fabriqués par la Chine et la Russie.

De l’autre côté de la frontière en Arménie, un pays de trois millions d’habitants, il y a plus de doses de vaccin que de personnes disposées à les prendre, en grande partie à cause des théories du complot et de la désinformation généralisées. Les autorités y ont annoncé en mai qu’elles fourniraient des vaccins gratuits aux étrangers sans inscription. Des cliniques mobiles ont été installées dans les rues pour les rendre facilement accessibles aux touristes et aux visiteurs. Les Iraniens n’ont pas besoin de visa pour se rendre en Arménie, et le trajet de la frontière à la capitale, Erevan, dure environ sept heures.