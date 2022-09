Des Iraniennes regardent un match de football masculin au stade après la fin de l’interdiction de 43 ans

Dans un geste rare, les autorités iraniennes ont autorisé les femmes à assister à un match de football au stade Azadi de Téhéran jeudi soir, ont rapporté les médias locaux. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des femmes à l’intérieur du stade alors que le match de championnat national entre l’Esteghlal FC, la deuxième équipe la plus populaire d’Iran, et Mes-e Kerman démarre. Les images montrent des femmes agitant des drapeaux bleus de l’équipe d’Esteghlal et applaudissant depuis leur siège, dans une zone spéciale réservée aux femmes dans le stade de 100 000 places. Selon l’agence de presse semi-officielle ISNA, 500 billets étaient réservés exclusivement aux femmes, bien que le nombre de participants ne soit pas immédiatement clair.

Un site d’information, Asriran, a déclaré que quatre heures avant le match, les billets attribués aux femmes se vendaient environ 70 dollars sur le marché noir, contre un prix officiel inférieur à 2 dollars.

Les femmes ont été principalement interdites d’assister aux jeux masculins et à d’autres événements sportifs en Iran depuis la révolution islamique de 1979.

Certaines femmes iraniennes ont été autorisées à entrer dans le stade Azadi de Téhéran pour assister à un match de championnat entre l’Esteghlal FC et le Mes Kerman FC. C’est la première fois qu’ils sont autorisés à assister à un match de championnat. Cela vient après que la FIFA et l’AFC l’aient demandé dans une lettre conjointe. pic.twitter.com/qm8sdj0zGl — Maziar Motamedi (@MotamediMaziar) 25 août 2022

La FIFA demande depuis longtemps à l’Iran de garantir que les femmes seront autorisées à assister aux éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

En 2019 et pour la première fois depuis des décennies, pour la finale de la Ligue des champions d’Asie, des centaines d’Iraniennes ont été autorisées à regarder Persépolis affronter Kashima Antlers du Japon à Téhéran.

En janvier, plus de 2 000 spectatrices au stade Azadi ont vu l’équipe nationale iranienne de football battre l’Irak dans le groupe A des équipes asiatiques, se qualifiant pour la troisième Coupe du monde consécutive de l’Iran. C’était le deuxième grand événement de football que les femmes iraniennes regardaient au stade.

Cependant, en mars, les autorités iraniennes ont empêché les femmes d’assister au dernier match de qualification du pays pour la Coupe du monde de football 2022 entre l’Iran et le Liban dans la ville sainte de Mashhad. À l’époque, les médias iraniens affirmaient que 12 500 billets avaient été vendus en ligne, dont 2 000 réservés aux femmes.

Mais Ahmad Alamolhoda, un leader influent de la prière du vendredi à Mashhad qui a été nommé par le guide suprême du pays, l’ayatollah Ali Khamenei, a déclaré qu’il était contre la présence de femmes en tant que spectatrices dans les compétitions sportives masculines, la qualifiant de “vulgarité”.

