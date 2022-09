Des Iraniennes brûlent des hijabs et se coupent les cheveux pour protester contre la mort de Mahsa Amini

La mort de Mahsa Amini, une Iranienne de 22 ans, après avoir été détenue par l’unité de police chargée de faire respecter le code vestimentaire strict de la république islamique pour les femmes, a déclenché de nombreuses manifestations. Pour enregistrer leur protestation contre la « police des mœurs », les Iraniennes se sont coupé les cheveux, brûlé leur hijab et partagé des vidéos des actes sur les réseaux sociaux. Certaines femmes se sont également déguisées en hommes, a rapporté The Independent. Sur les réseaux sociaux, des vidéos des manifestations des femmes iraniennes se sont répandues au milieu d’une indignation croissante.

Des manifestants iraniens sont descendus dans la rue avec des slogans antigouvernementaux après s’être rassemblés à Saqez, la ville natale d’Amini. Ils venaient de villes voisines de la province iranienne du Kurdistan, a rapporté Reuters. “Mort au dictateur” – une référence au guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, a scandé la foule, tandis que certaines femmes ont enlevé leur foulard. La police a été vue en train de tirer des gaz lacrymogènes et un homme a été montré sur une vidéo avec une blessure à la tête que quelqu’un pouvait entendre dire qu’elle avait été causée par des tirs d’oiseaux. Reuters n’a pas pu authentifier les vidéos.

Les femmes iraniennes montrent leur colère en se coupant les cheveux et en brûlant leur hijab pour protester contre le meurtre de #Mahsa_Amini par la police du hijab.

Dès l’âge de 7 ans, si nous ne nous couvrons pas les cheveux, nous ne pourrons pas aller à l’école ni trouver un emploi. Nous en avons marre de ce régime d’apartheid de genre pic.twitter.com/nqNSYL8dUb — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) 18 septembre 2022

Hier les forces de sécurité iraniennes ont tiré sur les femmes venues protester contre le meurtre de #Mahsa_Amini mais celles-ci n’abandonnent pas et persistent à arpenter les rues en chantant : “N’ayez pas peur, nous sommes toutes unies”#NousSommesLeursVoix pic.twitter.com/915c3FzG21 —Anton Struve 🏳 (@AntonStruve) 18 septembre 2022

Les médias en langue persane, dont le site Internet Iran Wire et le journal Shargh, ont cité la famille d’Amini disant qu’Amini, auparavant en bonne santé, avait été transportée d’urgence à l’hôpital dans le coma quelques heures après son arrestation. On ne sait pas encore ce qui s’est passé entre son arrivée au poste de police et son départ pour l’hôpital. La chaîne 1500tavsir, qui surveille les violations en Iran, a déclaré qu’elle avait reçu un coup à la tête.

Les autorités ont lancé des enquêtes sur la mort d’Amini, mais un médecin légiste a déclaré samedi que les résultats des tests médico-légaux pourraient prendre trois semaines. Le ministre de l’Intérieur, Abdolreza Rahmani Fazli, a déclaré à la télévision d’État qu’il n’y avait aucune information selon laquelle elle aurait été battue.

(Avec des contributions de Reuters et de l’AFP)

