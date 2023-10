Des investisseurs chinois avec des « valises pleines d’argent » achètent des terres agricoles aux États-Unis pour cultiver de l’herbe sur le marché noir

Ce n’est un secret pour personne que les terres agricoles de l’Oklahoma changent rapidement de mains, et non pour les cultures traditionnelles de blé, de maïs ou de coton. Depuis la légalisation de la marijuana médicale dans l’État il y a huit ans, les terres agricoles de l’Oklahoma sont devenues une denrée prisée pour ceux qui cherchent à cultiver du cannabis, un nombre important de ces acheteurs étant des investisseurs étrangers, principalement chinois.

L’Oklahoma, autrefois célèbre pour ses paysages pittoresques et ses champs fertiles, a fait vivre des générations d’agriculteurs avec des revenus et a fourni aux Américains une nourriture essentielle.

Cependant, les champs verts de l’Oklahoma sont désormais un bien immobilier recherché, suscitant l’intérêt du monde entier.

Les investisseurs étrangers, dont 80 % sont originaires de Chine, affluent au cœur de l’Amérique.

« Ils amènent des valises pleines d’argent pour acheter des terres agricoles », note le shérif Dennis Banther du comté de Kingfisher.

À VOIR La Chine s’apprête à dominer l’approvisionnement alimentaire mondial : « La nourriture, c’est le pouvoir »

La transformation rapide des terres agricoles de l’Oklahoma est étroitement liée à l’industrie en plein essor de la marijuana médicale. L’Oklahoma, qui a approuvé une proposition de marijuana médicale en 2018, est l’un des pays les plus permissifs du pays. Cette approbation a déclenché une ruée vers les terres qui s’est accélérée pendant la pandémie de COVID-19, lorsque l’État est resté ouvert aux affaires tandis que d’autres ont été confinés.

« Une licence de culture de marijuana médicale permet aux entreprises de cultiver légalement de la marijuana à des fins médicales en Oklahoma », explique Mark Woodward, porte-parole du Bureau des stupéfiants de l’Oklahoma. Cependant, cette forte demande de licences a entraîné une multiplication des opérations de marché noir, souvent menées par des organisations criminelles.

« Ils faisaient de la publicité sur des sites Web en mandarin disant de venir en Oklahoma, de cultiver de la marijuana et de gagner des millions de dollars », ajoute Woodward.

« Les criminels paient des locaux ou des avocats pour qu’ils les achètent à leur place », prévient l’agriculteur John Emmerich, car la vente de terres à des citoyens non américains dans l’Oklahoma est interdite. Actuellement, 3 000 des 6 400 opérateurs de marijuana de l’État font l’objet d’une enquête pour avoir obtenu illégalement des licences, vendu de l’herbe sur le marché noir, ou les deux.

LIRE La Chine exploite des commissariats de police illicites aux États-Unis : pourquoi sont-ils toujours autorisés à être ici ?

« Chaque fois que nous touchons une de ces fermes, il s’agit en réalité d’une petite partie d’une enquête beaucoup plus vaste liée à 40 à 400 autres fermes en Oklahoma, qui sont toutes gérées par un groupe plus élevé de personnes qui déplacent les usines, déplacent les travailleurs, et plus important encore, faire disparaître l’argent pour les Chinois, les organisations criminelles mexicaines ou les Russes », a déclaré Woodward.

Alors que les magasins de marijuana bourdonnent à chaque coin de rue, les détaillants légaux comme Brandon Karcho insistent sur le fait que le monde souterrain de l’herbe nuit aux affaires et présente des risques pour les clients.

« Ils ne sont pas obligés de respecter les réglementations que nous devons suivre, ni de payer les impôts que nous devons payer. Cela nous fait mal », a-t-il déclaré. « Chaque règle est en place pour une raison… Vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous ne savez pas ce que vous obtenez. »

Malgré une récente tentative ratée de légaliser la marijuana à des fins récréatives, l’État qui est désormais surnommé «Tokélahoma» ne montre aucun signe de ralentissement, alors que les terres agricoles disparaissent à un rythme alarmant.

***Veuillez vous inscrire Bulletins du RCN et téléchargez le Application CBN Actualités pour vous assurer de continuer à recevoir les dernières nouvelles d’un point de vue distinctement chrétien.***

« Il y a des citoyens qui aimeraient voir les choses corrigées… C’est le dollar tout-puissant. Ils taxent la marijuana à un taux plus élevé et ils veulent cet argent. Nous commençons à perdre notre moralité et nos valeurs dans nos efforts pour essayer d’obtenir de l’argent. plus d’argent », a déclaré le shérif Dennis Banther.

Alors que l’État est aux prises avec les conséquences de son programme de marijuana médicale, il est confronté à des défis pour réglementer l’industrie, lutter contre les opérations illicites et gérer l’impact sur les communautés. Avec le Le Far West de l’herbe ne montrant aucun signe d’apprivoisement, l’avenir des terres agricoles de l’Oklahoma reste incertain.

À VOIR

Un risque pour la sécurité nationale ? Les législateurs repoussent alors que la Chine tente d’acheter un terrain près de la base aérienne américaine

Les classes Confucius chinoises dans les écoles publiques américaines : font-elles un lavage de cerveau aux enfants américains ?