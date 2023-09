Des investisseurs américains en pourparlers pour reprendre le club écossais de Livingston

Le Livingston FC serait en négociations pour vendre le club avec deux groupes d’investissement distincts américains. L’équipe de Premiership écossaise tente de changer de propriétaire depuis un certain temps. Cependant, des rapports récents ont fait état d’une guerre civile au sein de l’équipe qui entravait les négociations.

Courrier Sport rapporte que les anciens dirigeants de Livingston, Carolyn Sumner et Neil Hogarth, unissent leurs forces pour tenter de chasser le conseil d’administration actuel. Bien que Sumner ne soit plus le directeur du club, l’officiel détient toujours des actions de l’équipe. Le conseil d’administration actuel souhaite émettre six millions de nouvelles actions du club. Les deux parties sont engagées dans une bataille judiciaire écossaise sur cette question.

Les investisseurs américains se tournent vers Livingston au milieu de difficultés financières

Livingston a traversé une période financière difficile au cours des deux dernières décennies. En fait, le club était déjà entré sous administration en 2004 et 2009. Des rapports financiers récents affirment que l’équipe a enregistré une perte avant impôts de plus d’un million de dollars. Les prévisions financières futures ne s’annoncent guère meilleures. Le club prévoit une autre perte d’environ 750 000 $ au cours de l’année à venir.

La nouvelle d’un éventuel investissement américain à Livingston a été essentiellement révélée dans des documents judiciaires. « Les négociations avec deux groupes d’investisseurs potentiels des États-Unis sont à un stade avancé », peut-on lire dans des documents juridiques rapportés par Courrier Sport. « Les investisseurs potentiels ont remarqué pour la première fois leur intérêt pour l’achat de LFC en avril 2023. »

« Au cours des derniers mois, les investisseurs potentiels ont demandé des évaluations indépendantes du LFC. Ils ont demandé aux avocats de faire preuve de diligence raisonnable. L’investissement potentiel laisserait des fonds au sein du LFC après son achat pour permettre au LFC de rembourser ses dettes.

« Les fonds restants seraient également utilisés pour retenir et recruter des talents », poursuivent les documents. « En l’absence d’investissements étrangers, le LFC ne serait pas en mesure de retenir et de recruter des talents. Le LFC risquerait d’être relégué.

Un investisseur multi-clubs précédemment lié à Livingston

Même si les documents affirment que les Américains sont intéressés par l’achat du club, ils ne nomment pas spécifiquement les investisseurs. Néanmoins, le Pacific Media Group (PMG) de Paul Conway avait déjà tenté de racheter le club en 2020. Le groupe a également actuellement des liens avec une multitude d’équipes de football européennes. Oppco6, avec l’aide de Sumner, détient actuellement une participation majoritaire de 70 % dans le club écossais.

PHOTO : IMAGO / Action Plus