Des investissements dans les infrastructures sont nécessaires pour stimuler la croissance de bons emplois

Pendant ce temps, les entreprises soutiennent qu’elles ne peuvent pas pourvoir les emplois. Des experts et des experts tentent d’expliquer le paradoxe : les craintes persistantes concernant Covid ; manque de services de garde abordables; le filet de sécurité des allocations de chômage et des chèques de relance rendant les salaires des emplois mal rémunérés moins nécessaires.

La reprise économique après la pandémie est à un moment critique. Plus de neuf millions de personnes sont toujours à la recherche d’un emploi et la croissance de l’emploi le mois dernier était bien inférieure aux prévisions.

Cette dynamique a posé des défis particulièrement graves pour les femmes et les travailleurs noirs et latinos. En février, plus de 60% des chômeurs qui occupaient auparavant des postes à bas et moyen salaire n’avaient pas obtenu leur diplôme d’un collège de quatre ans, soit près de 5,8 millions de travailleurs. De ce groupe, 45% sont des femmes et 36%, soit environ deux millions, sont des Noirs et Latinx. Et il y a encore 1,8 million de femmes de moins dans la population active qu’avant la pandémie.

nous avons publié nouvelle recherche cela montre que ces travailleurs ont les compétences nécessaires pour des emplois mieux rémunérés et que leur accès à ces emplois est essentiel pour combler l’écart d’équité aux États-Unis. Mais aucun de ces objectifs ne sera atteint à moins que le gouvernement fédéral n’investisse dans la création d’infrastructures et d’emplois verts pour générer plus de bons emplois et que le secteur privé s’engage également.

En étudiant les antécédents professionnels de 29 millions de personnes, dans plus de 800 professions, nous avons constaté que de nombreux travailleurs occupant des postes à bas salaire ont acquis l’expérience nécessaire pour réussir dans des emplois plus qualifiés et de qualité et pour continuer à progresser vers de meilleurs postes dans notre l’économie numérique en pleine mutation.

En particulier, nous avons identifié 77 professions qui sont des tremplins avérés vers l’avancement économique – que nous appelons des rôles de « passerelle » – qui pourraient créer une participation significative à la croissance économique pour ces travailleurs.

Ces passerelles offrent aux travailleurs la possibilité d’appliquer les compétences acquises dans un type d’emploi à des emplois aux compétences similaires et mieux rémunérés dans un autre domaine avec un plus grand potentiel d’avancement. Nous avons constaté que de nombreux travailleurs sans diplôme de quatre ans sont passés avec succès d’emplois de vente au détail à des rôles de production manufacturière ou à des spécialistes du support client.

Les représentants du service client sont particulièrement bien qualifiés pour certains rôles de support informatique de niveau d’entrée. Bon nombre de ces emplois sont enracinés dans l’infrastructure américaine, du secteur des transports et des entrepôts aux programmeurs de fabrication et de machines-outils, en passant par la réparation électrique, l’équipement commercial et industriel. Ces emplois Gateway ont la promesse de récompenser les talents de millions de personnes.

Notre analyse prévoit que la trajectoire actuelle de l’économie américaine créera probablement près d’un demi-million de ces emplois Gateway au cours de la prochaine année. Cependant, cela est bien en deçà des 5,8 millions d’emplois dont nous avons besoin pour aider les travailleurs qualifiés, en particulier les femmes, les travailleurs noirs et latins, qui avaient auparavant des emplois à bas salaire à gravir les échelons économiques.

C’est là que l’action fédérale est cruciale. Les investissements fédéraux dans les infrastructures et les technologies vertes peuvent avoir un effet considérable sur la création et l’accélération d’emplois Gateway, et en aidant les travailleurs à acquérir les compétences nécessaires et à effectuer la transition vers ces rôles.

La recherche montre que ce type d’investissement pourrait catalyser près de 2,7 millions d’emplois au cours des dix prochaines années. Les investissements dans les infrastructures et les technologies vertes ont le potentiel de créer un certain nombre d’emplois bien rémunérés à court terme, tout en soutenant également la recherche, le développement et les initiatives entrepreneuriales qui feront croître ces emplois à long terme.

Après la Grande Récession de 2009, nous n’avons pas réussi à créer une mobilité ascendante pour les travailleurs sans diplôme de quatre ans, en particulier pour les femmes, les travailleurs noirs et Latinx. Nous n’avons pas transformé les investissements en bons emplois pour un succès à long terme. Pour beaucoup trop de gens, les emplois disponibles étaient peu rémunérés avec peu d’avantages ou de sécurité, nuisant à la compétitivité de l’Amérique tout en exacerbant les inégalités raciales et entre les sexes. Nous ne pouvons pas nous permettre de refaire cette erreur.

Zoë Baird est président-directeur général de la Markle Foundation, Marc Morial est président-directeur général de la National Urban League et Brad Smith est président de Microsoft.