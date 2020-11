Des intestins de porc volent alors que les législateurs taïwanais se lancent dans des attaques politiques violentes

Plus de 100 pays interdisent la viande avec l’additif, qui est utilisé par les éleveurs de porcs américains pour promouvoir la maigreur mais qui est souvent un obstacle lorsqu’il s’agit d’exporter à l’étranger. Washington a fait pression sur les gouvernements taïwanais successifs pour qu’ils lèvent l’interdiction de la viande de porc nourris avec de la ractopamine, mais le problème est difficile à Taiwan, où les politiciens et les groupes industriels ont mis en garde contre les effets néfastes du médicament sur la santé. additif.

Après une réélection écrasante cette année et l’élimination réussie du coronavirus au niveau national, le président taïwanais Tsai Ing-wen a dépensé un capital politique important en septembre pour lever l’interdiction de la ractopamine dans le but de mettre fin aux liens commerciaux avec l’administration Trump. aplanir et ouvrir la voie à un commerce bilatéral global. traiter. Mais cette décision a suscité l’indignation des groupes agricoles de Tsai, des parents et des opposants politiques qui ont promis de lancer un référendum sur la décision.

Vendredi matin, le Premier ministre Su Tseng-Chang, un allié Tsai du Parti démocrate progressiste (DPP) au pouvoir, s’est approché de la scène pour prononcer un discours politique annuel peu après 10 heures, flanqué de ses collègues du parti qui s’attendaient à des problèmes. Commande rapidement démêlée.

Vidéos montré les législateurs se jettent des organes de porc les uns aux autres tandis que d’autres se livrent à des poussées et à des boxes plus conventionnelles. Certains législateurs mettent des imperméables. D’autres se sont battus dans des costumes d’affaires souillés de ce qui semblait être des morceaux de graisse de porc. Les assistants parlementaires ont plaidé en vain pour la paix. Les assistants du KMT ont sifflé et soufflé à air pour augmenter l’atmosphère. Un jeune législateur a été mis en place.

Taïwan a depuis longtemps une histoire de chaos devant la caméra alors que les législateurs tentent de montrer leurs tripes aux électeurs. En 2004, un législateur du KMT a donné un coup de tête à William Lai, l’actuel vice-président, et lui a donné un coup de pied dans l’estomac. En 2006, le législateur du DPP Wang Shu-hui a saisi un document écrit proposant des liaisons de transport directes vers la Chine continentale et a essayé de l’avaler pour qu’il ne passe pas; Les adversaires du KMT lui ont tiré les cheveux pour la forcer à les recracher. Des chaises ont été lancées sur une loi sur les infrastructures de 2017.

Lev Nachman, étudiant au doctorat à l’Université de Californie à Irvine et chercheur Fulbright qui étudie la politique taïwanaise, a déclaré qu’il y avait une “ longue histoire ” de bagarres au parlement taïwanais et que les électeurs plus âgés du KMT observaient les scènes de combat. d’il y a des décennies, l’écran. Les jeunes électeurs, a-t-il dit, «trouveraient cela honteux».

Mais les importations américaines de porc, a déclaré Nachman, étaient le problème le plus controversé auquel Tsai était confronté dans un pays avec un sens aigu de la sécurité alimentaire, et le KMT voulait en profiter lors des élections de mi-mandat d’un an.

«C’est une honte pour Taiwan», a-t-il déclaré. “Mais les Taiwanais se soucient absolument de ce problème, et s’il y a un problème à tapis, c’est celui-là.”

Une étude réalisée en 2019 par les politologues Nathan Batto et Emily Beaulieu de l’Academica Sinica à Taiwan et de l’Université du Kentucky a révélé que si les électeurs taïwanais étaient généralement négatifs à l’égard des bagarres, ils étaient des moyens importants d’envoyer des signaux aux partisans irréductibles de chacun. fête.

Vendredi, dans la tribune des médias, des journalistes taïwanais ont pris un coup critique sur qui avait frappé qui au visage et qui avait glissé sur le tapis sale alors qu’ils tentaient de frapper.

Au milieu du tumulte, le Premier ministre Su a poursuivi, mettant fin à son discours sur un podium surélevé, flanqué de loyalistes du DPP en imperméables.

Dès qu’il eut fini, il s’assit et sourit. L’ordre a finalement été rétabli et les assistants ont nettoyé le plancher de l’intestin et un grand panneau avec le mot anglais “INEDIBLE” et le drapeau américain.