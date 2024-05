Des interventions non invasives sur la moelle épinière peuvent traiter la paralysie, mais personne ne sait pourquoi

Grâce à une décharge électrique provenant d’électrodes bien placées sur la nuque, les patients atteints de tétraplégie peuvent retrouver un fonctionnement modeste mais potentiellement « changeant » de leurs mains et de leurs bras, selon les données de un petit essai clinique publié lundi dans Nature Medicine.

La méthode de stimulation relativement simple, qui ne nécessite aucune intervention chirurgicale, offre aux personnes atteintes de paralysie un moyen non invasif, accessible et plus abordable de retrouver une fonction significative, affirment les chercheurs à l’origine de l’essai. Cependant, le potentiel de cette thérapie reste limité étant donné que les scientifiques ne comprennent pas encore exactement pourquoi elle fonctionne.

Pour l’essai, 60 patients atteints de tétraplégie ont subi une thérapie de stimulation pendant au moins 24 séances sur une période de deux mois. À la fin, 72 pour cent (43 patients) ont constaté des améliorations cliniquement significatives de la force et des performances fonctionnelles. De plus, 90 pour cent (54 patients) ont constaté une amélioration d’au moins un résultat de force ou fonctionnel. Aucun événement indésirable grave n’a été signalé.

« La chose la plus excitante pour nous est que nous constatons des effets qui améliorent la qualité de vie », a déclaré Chet Moritz, co-auteur de l’étude et codirecteur du Centre de neurotechnologie de l’Université de Washington, dans un communiqué de presse. Compte rendu. « Et nous pensons également que la stimulation peut provoquer une neuroplasticité ou, dans un sens, guérir une partie des dommages causés à la lésion médullaire, de sorte que les bénéfices persistent au-delà de la stimulation. »

Publicité

L’essai, qui s’est déroulé dans 14 sites cliniques aux États-Unis, au Canada et en Europe, était une étude prospective et non la conception de référence d’un essai randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo. Moritz et ses collègues ont expliqué qu’il y avait plusieurs raisons à cela. D’une part, ils n’étaient pas sûrs de pouvoir utiliser une simulation de stimulation électrique pour un groupe placebo. Les patients peuvent ressentir la véritable stimulation électrique, décrite comme un « bourdonnement » interne, et les efforts pour recréer la sensation, mais pas les effets d’un traitement fictif, étaient incertains. En outre, des préoccupations éthiques existaient quant au fait que des personnes atteintes de tétraplégie se rendent à plusieurs reprises dans des sites cliniques et soient soumises à des traitements potentiellement inconfortables sans aucun bénéfice attendu.

Néanmoins, les chercheurs à l’origine de l’étude sont convaincus que les gains constatés ne sont pas de simples effets placebo. D’une part, tous les participants à l’essai ont passé deux mois en thérapie de rééducation standard avant de subir la thérapie de stimulation. Et leurs progrès dans cette première phase de l’essai ont été comparés à leurs progrès dans la seconde moitié, au cours de laquelle ils ont reçu la thérapie. Les différences étaient « très spectaculaires pour de nombreuses mesures », a déclaré Edelle Field-Fote, co-auteur et directrice de la recherche sur les lésions médullaires au Shepherd Center en Géorgie, lors du briefing.