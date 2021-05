Des internautes partagent des photos alors que des grêlons géants ont frappé le Texas et l’Oklahoma, les dommages pourraient atteindre 1 milliard de dollars

Après avoir fait face à une tempête de neige dévastatrice en février de cette année, l’État américain du Texas semble faire face à une tempête de grêle agressive cette semaine. Les résidents de San Antonio, à Fort Worth, au Texas, ont été victimes d’une puissante tempête qui a fait pleuvoir des grêlons géants de la taille d’une balle de baseball à certains endroits.

Selon plusieurs témoignages d’habitants qui ont partagé leur expérience sur Twitter, l’état de l’Oklahoma a reçu des tempêtes de grêle si destructrices qu’il a même brisé les fenêtres de nombreux bâtiments. UNE Rapport du Washington Post a suggéré que les dommages causés par la tempête de grêle de mercredi dépasseraient certainement 1 milliard de dollars. Le rapport mentionnait en outre que le Service météorologique national avait reçu près de trois douzaines de signalements de grêle sévère, en provenance du Texas et de l’Oklahoma. Les résidents ont mentionné que les grêlons avaient un diamètre de deux pouces ou plus et 17 de la taille d’une balle de baseball ou plus.

Certains de ceux qui ont été témoins de la tempête de grêle ont partagé des photos sur leur profil Twitter pour donner aux internautes une idée de ce qui se passait. Kyle Thiem, météorologue au National Weather Service à Atlanta, a publié des photos de la façon dont les grêlons ont brisé les vitres et le bouclier de verre d’une voiture. Il a également posté une photo où il montrait à quel point une tempête de grêle était aussi grosse qu’une balle de tennis. La taille des grêlons variait d’une balle de golf à une balle de tennis avec quelques pierres asymétriques mesurant environ trois pouces après une certaine fonte.

Hier, de violents orages ont provoqué des averses de grêle géantes, jusqu’à 3 pouces de diamètre, au-dessus de San Antonio, Fort Worth et Oklahoma City. La tempête de grêle a causé plusieurs dommages aux véhicules et aux structures dans les régions. pic.twitter.com/T8YrIdAstD– (@daymperez) 29 avril 2021

Un autre tweet de Rick Smith, qui est un météorologue chargé de la coordination des alertes au NWS Norman, a montré une photo d’une grêle à côté d’un ruban à mesurer mesurant environ deux pouces.

Pour mettre les choses en perspective, un utilisateur a tweeté que San Antonio avait été confronté à une tempête de neige plus tôt cette année et que les habitants traversaient actuellement une tempête de grêle, et qu’il y avait également des avertissements d’une tornade à venir.

La météorologue Haley Brink a publié un fil Twitter qui a révélé l’ampleur des dégâts et la taille des grêlons qui se sont produits dans l’Oklahoma.

Il a également été prédit que cet été sera probablement ridiculement chaud. Par conséquent, nier la crise climatique n’est évidemment pas une option.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici