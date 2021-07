L’homme d’affaires Raj Kundra, mari de l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty, a été arrêté lundi pour la création présumée de films pornographiques et leur publication via certaines applications. Kundra et son directeur informatique Ryan Thorpe ont ensuite été placés en détention provisoire jusqu’au 23 juillet. Après l’arrestation, plusieurs personnes se sont rendues sur les réseaux sociaux pour exprimer leur colère envers Bollywood et bientôt, le hashtag #BoycottBollywood a commencé à faire son apparition sur la plateforme de micro-blogging, le même hashtag qui avait déjà fait surface après la mort de l’acteur Sushant Singh Rajput.

La police a déclaré que Kundra aurait vendu son application « Hotshots » à la société britannique Kenrin Pvt Ltd appartenant à son beau-frère Pradeep Bakshi mais contrôlait les activités de Mumbai. Alors qu’il demandait la garde à vue de Kundra, qui a été nommé le principal conspirateur du racket démantelé par la police de Mumbai, la police a déclaré que des sommes « massives » avaient été reçues par lui.

