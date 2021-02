Quelques heures après que le chef vétéran du PCN, Sharad Pawar, ait averti la légende du cricket Sachin Tendulkar d’être plus prudente tout en commentant les problèmes des agriculteurs, Twitter a explosé samedi avec des remarques caustiques contre l’ancien chef de la BCCI.

« Je suggérerais à Sachin (Tendulkar) de faire attention en parlant des problèmes liés aux autres domaines », a déclaré Pawar après avoir été interrogé sur des célébrités comme Tendulkar et Lata Mangeshkar tweetant sur l’agitation continue des agriculteurs contre les trois nouvelles lois agricoles. aux frontières de Delhi.

#REGARDER: Le chef du PCN, Sharad Pawar, déclare: « Beaucoup de gens ont vivement réagi à la position prise par eux (célébrités indiennes). Je conseillerais à Sachin (Tendulkar) de faire preuve de prudence en parlant de tout autre domaine. pic.twitter.com/adUmovzzDX – ANI (@ANI) 6 février 2021

Le chef du MNS, Raj Thackeray, a également réitéré ce que Pawar avait dit. « Le gouvernement ne devrait pas refaire cette erreur. Lata Mangeshkar, Sachin Tendulkar sont des gens grands mais très simples. Ils doivent faire face à la colère des gens à cause de ce que le gouvernement leur a demandé de tweeter », a-t-il dit.

La déclaration de Pawar n’a pas été bien accueillie par certains dans le monde des médias sociaux qui lui ont reproché de «menacer» ouvertement le joueur de cricket.

« Sharad Pawar est au pouvoir dans le Maharashtra. Ici, il menace ouvertement un résident de l’État pour avoir utilisé son droit de parole sur une question. Bien sûr, selon les médias, Sharad Pawar est le phare du libéralisme, ceux qui critiquent Rihanna sont des méchants et ceux qui réforment l’agriculture sont maléfique », a déclaré Akhilesh Mishra, PDG de BlueKraft Digital Foundation.

Sharad Pawar est au pouvoir dans le Maharashtra. Ici, il menace ouvertement un résident de l’État pour avoir utilisé son droit de parole sur une question. Bien sûr, selon les médias, Sharad Pawar est le phare du libéralisme, ceux qui critiquent Rihanna sont des méchants et ceux qui réforment l’agriculture sont mauvais. https://t.co/imUhaHkWca – Akhilesh Mishra (@ amishra77) 6 février 2021

Un autre utilisateur de Twitter a déclaré: «Avez-vous entendu Modi / Shah ou des dirigeants du BJP menacer les anti-nationaux, les libéraux de gauche, les naxals urbains qui font campagne pour les séparatistes et les terroristes. Mais ici, Pawar menace Sachin d’avoir pris position en faveur de l’Inde. Qui est fasciste? «

Avez-vous entendu Modi / Shah ou des dirigeants du BJP menacer les anti-nationaux, les libéraux de gauche, les naxals urbains qui font campagne pour les séparatistes et les terroristes. Mais ici, Pawar menace Sachin d’avoir pris position pro-Inde. Qui est fasciste? https://t.co/rPVkA8NUrG – Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) 6 février 2021

L’un des intervenants s’est moqué de Pawar, lui rappelant l’incident lorsque les joueurs de cricket australiens l’ont poussé hors de l’estrade après avoir reçu le trophée des champions en 2006.

Wow .. Donner des dhamkis à une personne qui a donné 24 ans de sa vie à l’Inde sur la scène internationale et qui est un bharat Ratna .. Il n’a parlé contre personne .. Il a parlé en faveur du pays .. C’est plus que dégoûtant https://t.co/N2vjC6TryK – Totes McGoats ™ (@saptesh) 6 février 2021

Chérie des libéraux menaçant ouvertement SRT d’avoir exprimé sa solidarité avec son pays 😑😑 https://t.co/qH5A5Pxste – ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಲಕ್ಷಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ (@hannulamani) 6 février 2021

De nombreuses célébrités, dont Tendulkar et la légendaire chanteuse Lata Mangeshkar, s’étaient rassemblées autour du gouvernement sur les réseaux sociaux en utilisant les hashtags #IndiaTogether et #IndiaAgainstPropaganda suite aux tweets de la chanteuse pop Rihanna et de la militante climatique Greta Thunberg soutenant les agriculteurs.