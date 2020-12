Le Premier ministre Boris Johnson a promis à son pays qu’une « Grande-Bretagne » nouvellement souveraine, libre-échangiste et fringante se lèverait après le Brexit dans moins de 9 jours.

Mais sans accord de libre-échange entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne, et les ferries et le tunnel sous la Manche gelés aux portes de l’Europe, les Britanniques se sont soudainement plus isolés que jamais.

La France a envisagé une réouverture limitée du trafic routier par ferry, train et tunnel, mais uniquement pour ses propres ressortissants, pour les Britanniques vivant en France et les chauffeurs routiers professionnels – et uniquement s’ils présentent un récent test de coronavirus négatif, selon l’actualité française. médias.

La France et la Grande-Bretagne ont continué à négocier les détails mardi soir.

Ajouté au sentiment de solitude, après avoir déclaré qu’il serait « inhumain » d’annuler les rassemblements de Noël d’amis et de famille, Johnson s’est senti obligé de le faire, sur la base des conseils de ses conseillers en santé publique, qui ont signalé des cas de coronavirus. le voir monter ici. .

Plus de 18 millions de Britanniques sont maintenant confinés au «niveau 4» et tous les magasins, pubs, restaurants et théâtres non essentiels sont fermés.

Anthony Fauci, le principal responsable américain des maladies infectieuses, a déclaré mardi à la BBC qu’il ne recommanderait pas une interdiction totale des arrivées de Grande-Bretagne, affirmant que « cela pourrait être un peu une réaction excessive ».

La Commission européenne a recherché un terrain d’entente mardi.

Il a conseillé aux 27 États membres de mettre fin à l’interdiction des vols et des trains en provenance de Grande-Bretagne et de rouvrir les routes de fret. « Tous les voyages non essentiels à destination et en provenance du Royaume-Uni devraient être découragés », a déclaré le bras exécutif de l’UE, mais « les interdictions de vols et de trains devraient être levées étant donné la nécessité d’assurer les déplacements essentiels et d’éviter les perturbations de la chaîne d’approvisionnement », y compris la livraison de coronavirus. vaccins.

La bataille pour les voyages et le commerce est survenue alors que des scientifiques britanniques et du monde entier se sont efforcés d’évaluer l’impact de la nouvelle mutation du coronavirus, repérée pour la première fois en Angleterre.

Le développeur du vaccin Pfizer-BioNTech a déclaré mardi que l’inoculation de son entreprise serait probablement efficace contre la nouvelle variante identifiée en Grande-Bretagne, mais qu’une nouvelle version pourrait être développée dans les six semaines si nécessaire.

La question de savoir si les régulateurs seraient prêts à approuver rapidement une version légèrement modifiée du vaccin approuvé pour distribution aux États-Unis, en Grande-Bretagne et dans l’Union européenne est une autre histoire, a déclaré le PDG Ugur Sahin aux journalistes lors d’un conférence de presse. Mais d’un point de vue technique, modifier le vaccin coproduit avec Pfizer serait simplement une question de remplacement d’une mutation par une autre tout en gardant la même «molécule messagère».

Soyez répété commentaires précédents aux médias allemands, Sahin a déclaré qu’il était convaincu que le vaccin protégerait les receveurs de la nouvelle variante. Mais il a ajouté qu’il faudrait environ deux semaines aux scientifiques pour effectuer suffisamment de tests et rassembler suffisamment de données pour le dire avec certitude.

«Les chances que notre vaccin fonctionne sont relativement élevées», a-t-il dit, notant que 99% des protéines trouvées dans la nouvelle mutation sont les mêmes que dans les autres souches.

Sharon Peacock, la directrice du consortium britannique de détection des mutations du virus, a déclaré mardi: « Nous n’avons aucune preuve que le vaccin soit en aucune façon mis en danger par cette nouvelle variante. »

Judith Breuer, professeur de virologie à l’University College London, a déclaré que l’augmentation significative de la prévalence du variant suggère fortement que la nouvelle mutation entraîne une transmission accrue.

Breuer a déclaré que dans les semaines à venir, les chercheurs seront en mesure de voir si la propagation accrue de la variante conduit à une augmentation de la maladie, comme cela peut être compensé par une augmentation trop importante des hospitalisations et des décès.

La Commission européenne, exhortant les pays à établir des liens vitaux avec la Grande-Bretagne, incitera probablement ses membres à assouplir les interdictions d’entrée, bien que plusieurs pays aient continué à aller dans la direction opposée mardi.

La Hongrie a interdit les avions de passagers du Royaume-Uni jusqu’au début de février, tandis que l’Allemagne et l’Irlande ont étendu leurs restrictions d’entrée.

L’interdiction française imposée dimanche soir, avec un délai initial de 48 heures, n’interdisait pas de se rendre en Grande-Bretagne, mais les flux dans ce sens étaient néanmoins gravement entravés car peu d’entreprises semblaient prêtes à risquer de mettre leurs chauffeurs au Royaume-Uni. VK à laisser derrière. incapable de rentrer en Europe à Noël.

La France prévoyait d’annoncer de nouvelles règles pour les voyages avec le Royaume-Uni avant l’expiration des mesures d’urgence de 48 heures plus tard mardi, a déclaré la BBC citant le ministre français de l’Europe Clément Beaune.

La chaîne de télévision publique française France Info a rapporté que les chauffeurs de camion et les citoyens ou résidents français emprisonnés au Royaume-Uni peuvent être autorisés à retourner dans le pays s’ils peuvent donner un résultat négatif au test de coronavirus.

Mais on ne sait pas à quelle vitesse un programme pourrait résoudre les interruptions de camions dans les ports du sud de la Grande-Bretagne, où des milliers de camions attendaient l’autorisation d’entrer en France.

Un responsable français a déclaré au Washington Post que les citoyens français et les Britanniques vivant en France auraient besoin d’un test PCR négatif pour revenir. Mais les résultats du test PCR pourraient prendre des jours, ce qui signifie qu’il pourrait encore y avoir des perturbations importantes dans le trafic transfrontalier si la France faisait également pression pour cette méthode pour les chauffeurs routiers.

Sky News a rapporté que des tests rapides pourraient être une alternative et que l’armée britannique était prête à les aider à les réaliser.

Dans sa déclaration de mardi, la Commission européenne a souligné une telle solution, déclarant que «là où, dans le contexte spécifique de la situation UE-Royaume-Uni et dans les prochains jours, un État membre exige des tests antigéniques rapides pour les entraîner des perturbations des transports. «