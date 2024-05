Des interdictions de visa pour les responsables de la CPI préconisées par les sénateurs bipartites après les demandes de mandat d’arrêt d’Israël

{{#rendered}} {{/rendered}}

PREMIER SUR FOX: Un groupe bipartisan de sénateurs propose de multiples actions contre la Cour pénale internationale (CPI) suite à la décision de l’organisme de demander des mandats d’arrêt contre les responsables israéliens.

Une résolution dirigée par les sénateurs Mike Rounds, RS.D., et Joe Manchin, DW.Va., obtenue exclusivement par Fox News Digital, recommanderait que le président Biden et le Congrès « imposent des sanctions financières et des interdictions de visa aux responsables de l’Internationale ». Cour pénale pour abus de pouvoir qui menace les intérêts des États-Unis et affaiblit les alliés des États-Unis. »

La résolution exprimerait officiellement que le Sénat « se tient aux côtés d’Israël et rejette totalement l’action de la Cour pénale internationale contre de hauts responsables israéliens ».

Cela encouragerait en outre les alliés et les partenaires, qui, selon les sénateurs, sont en grande partie responsables du financement de la CPI, « à utiliser leur influence pour mettre un terme aux procédures politisées ».

« Il est inadmissible que le procureur de la CPI demande des mandats d’arrêt contre des dirigeants israéliens pour s’être défendus contre les terroristes du Hamas », a déclaré Rounds dans un communiqué. « Le Hamas est une organisation terroriste brutale tandis qu’Israël est une démocratie et un allié des États-Unis qui travaille dur pour faire respecter le droit international. Cette action du procureur de la CPI établit une équivalence dénuée de réalité. Je suis fier de diriger mes collègues dans cette démarche. résolution qui dit au monde que nous sommes aux côtés d’Israël. »

La mesure est co-parrainée par le sénateur Jacky Rosen, D-Nev., John Thune, RS.D., Markwayne Mullin, R-Okla., Marsha Blackburn, R-Tenn., Susan Collins, R-Maine, Tom Cotton. , R-Ark., Kevin Cramer, RN.D., Mike Crapo, R-Idaho, Steve Daines, R-Mont., Kirsten Gillibrand, DN.Y., John Boozman, R-Ark., Mike Braun, R- Ind., John Fetterman, D-Penn., Bob Casey, D-Penn., Thom Tillis, RN.C., John Hoeven, RN.D., Roger Wicker, R-Miss., John Kennedy, R-La. , et Rick Scott, R-Fla.

Dans sa propre déclaration, Manchin a fait remarquer : « La décision de la Cour pénale internationale d’accuser les dirigeants israéliens de crimes de guerre est choquante et honteuse. Israël est confronté à une menace existentielle dans le programme terroriste brutal du Hamas, et j’ai continué à soutenir le droit du pays à se défendre. d’une manière attendue d’une nation qui respecte le droit des conflits armés.

« Je suis fier de présenter cette résolution bipartite avec le sénateur Rounds pour condamner le choix scandaleux de la CPI qui assimile les efforts d’Israël pour sécuriser sa patrie à la barbarie du Hamas, et j’encourage tous mes collègues à nous rejoindre », a-t-il poursuivi.

Plus tôt cette semaine, la CPI a officiellement déposé des demandes de mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant, en plus de ceux contre les dirigeants du groupe terroriste Hamas pour avoir commis des « crimes de guerre ».

De nombreux législateurs américains et le président Biden ont réagi négativement à la décision de la CPI, contestant notamment toute assimilation d’Israël, une démocratie, au Hamas, une organisation terroriste reconnue.

Le bureau du chef de la majorité démocrate Chuck Schumer n’a pas fourni de commentaires à Fox News Digital lorsqu’on lui a demandé s’il présenterait la résolution au parquet.

La CCI n’a pas fourni de commentaires à Fox News Digital à temps pour la publication.

La résolution proposée par le Sénat intervient alors que les membres de la Chambre des deux partis discutent également de la manière de donner suite à la décision de la CPI. « D’après ce que je comprends, des discussions sont en cours entre le président McCaul et Gregory Meeks, membre de haut rang, et l’objectif est d’essayer de parvenir à un consensus bipartisan en ce qui concerne la Cour pénale internationale », a déclaré Jeffries à Fox News Digital jeudi, expliquant que le haut Les républicains et les démocrates de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants s’exprimaient sur la question.

Cependant, Jeffries a déclaré qu’il n’avait pas eu de conversation avec le président Mike Johnson, R-La., à ce sujet.

Après que le tribunal ait révélé les demandes de mandat, Biden les a dénoncées, qualifiant cette décision de « scandaleuse ».

« Et laissez-moi être clair : quoi que ce procureur puisse laisser entendre, il n’y a aucune équivalence – aucune – entre Israël et le Hamas. Nous serons toujours aux côtés d’Israël contre les menaces à sa sécurité », a déclaré Biden dans un communiqué.

Le procureur de la CPI, Karim Khan, a affirmé dans la demande qu’il y avait des « motifs raisonnables » de suggérer que Netanyahu et Gallant avaient commis des crimes de guerre, notamment en utilisant « la famine des civils comme méthode de guerre » et « en dirigeant intentionnellement des attaques contre une population civile ».

« C’est un procureur voyou qui est devenu fou », a affirmé Netanyahu dans une interview avec l’animateur de Fox News, Sean Hannity. Il veut diaboliser le seul et unique État juif et la seule démocratie du Moyen-Orient, et c’est à la fois faux et dangereux. »

Elizabeth Elkind de Fox News Digital a contribué à ce rapport.