Des interdictions de feu ont été mises en place le long de pans de l’Australie un an après l’horreur des flammes de Black Summer.

Une grande partie du nord-ouest de Victoria a été soumise à une interdiction totale de feu alors que l’État se prépare à une hausse des températures au-delà de 41 ° C et des vents secs, ainsi que dans certaines parties de l’Australie du Sud et du sud de la Nouvelle-Galles du Sud.

La Country Fire Authority de Victoria a déclaré que de grandes parties de l’État étaient confrontées dimanche à un risque d’incendie très élevé à extrême, avec le plus grand danger potentiel pour le nord-ouest.

Mais le risque d’incendie était loin de l’esprit de nombreux Melburniens dimanche, qui appréciaient des températures torrides de 34 ° C – avec des plages pleines.

En Nouvelle-Galles du Sud, le danger est également élevé dans les régions de Southern Riverina et Eastern Riverina.

Des interdictions de feu ont été mises en place le long de pans de l’Australie un an après l’horreur des flammes de Black Summer (Sur la photo: une carte de l’Australie dimanche alors que des conditions de canicule s’emparent du pays)

Le directeur général de la CFA, Jason Heffernan, a déclaré que les conditions ont rendu nécessaire une interdiction totale de feu pour quatre districts jusqu’à 23 h 59 dimanche.

«La Mallee, Wimmera, le centre-nord et le nord du pays connaîtront des conditions d’incendie dangereuses élevées et, par conséquent, nous avons déclaré une interdiction totale de feu dans les quatre districts», a déclaré M. Heffernan dans un communiqué.

Il a déclaré que l’interdiction imposait des règles strictes sur l’utilisation des machines agricoles, des tronçonneuses et des tondeuses à gazon et il a exhorté les campeurs à ne pas allumer les feux de camp.

« Nous exhorterions vraiment les gens à ne pas en allumer un plus tôt dans la nuit ni dans d’autres quartiers de Victoria », a-t-il déclaré.

Deux femmes marchent le long de la plage de St Kilda pendant la première vague de chaleur de Melbourne depuis des mois (photo de dimanche) alors que les températures oscillaient au milieu des années 30

M. Heffernan a déclaré que les feux de camp allumés ces derniers jours devaient être correctement éteints pour éviter les poussées.

Les rafales de vent devraient atteindre 100 km / h à certains endroits du centre de Victoria, y compris à Mlebourne.

« C’est le genre de vent qui peut souffler les meubles d’extérieur ou faire tomber des branches d’arbres et des choses plus faibles », a déclaré Callum Stuart, prévisionniste du Bureau de météorologie.

« Ce sera en quelque sorte quelques heures avant qu’un changement de froid ne survienne là où le vent est un risque. »

Les météorologues prévoient des éclairs secs, ce qui exacerbe le risque d’incendies lorsqu’il est associé à la flambée des températures

À la même époque l’année dernière, des pans de Victoria brûlaient au sol alors que l’Australie a connu les pires feux de brousse jamais enregistrés (photo, incendies dans l’East Gippsland le 4 janvier 2019)

Mais il a également déclaré que les météorologues avaient prédit un éclair sec, ce qui exacerbait le risque d’incendies.

« La foudre sèche est un risque dans ces régions du nord-ouest, où le danger d’incendie est également élevé demain », a-t-il déclaré.

Pour l’avenir, M. Stuart a déclaré que la semaine commencerait tranquillement avant que les averses et les orages n’augmentent de jeudi au week-end.

Sydney, quant à elle, connaît le premier ensoleillement de la semaine, après que la pluie a amorti une grande partie des festivités de Noël.

Les températures devraient atteindre 34 ° C dimanche avant de grimper à 31 ° C lundi.

La Nouvelle-Galles du Sud a essuyé une pluie avant Noël, se dégageant temporairement dimanche avant que d’autres pluies et tempêtes ne devraient frapper Sydney d’ici lundi.

Dans le Queensland, les résidents devraient connaître plusieurs jours de bruine et des températures plus fraîches que la moyenne, Brisbane devrait culminer à 23 ° C mardi.

Les habitants de Perth peuvent s’attendre à des températures ensoleillées et chaudes avant le réveillon du Nouvel An, avec des températures qui devraient culminer mardi et mercredi à 39 ° C.

Les habitants de Darwin devraient également grésiller, mais la flambée des températures de 32 ° C sera légèrement plus fraîche avec des averses et des tempêtes prévues toute la semaine.