pays européens a commencé à fermer leurs frontières aux voyageurs du Royaume-Uni dimanche et l’Union européenne a organisé une réunion de gestion de crise un jour après que le Premier ministre britannique Boris Johnson a ordonné un verrouillage en gros de Londres et des comtés environnants, invoquant des inquiétudes concernant une nouvelle variante à propagation rapide de le coronavirus. Les gares de Londres samedi soir remplies de foules de gens se démenant pour quitter la ville pour échapper aux nouvelles restrictions, qui sont entrées en vigueur samedi à minuit et ont effectivement mis en quarantaine la capitale et d’autres régions du reste du pays, les mesures les plus dures pour être prise depuis le premier verrouillage du pays en mars. Dimanche, le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, a qualifié ceux qui emballaient les trains de «clairement irresponsables». Il a également déclaré que les restrictions imposées par M. Johnson pourraient être en place pendant des mois.

Inquiets de l’afflux potentiel de voyageurs britanniques, les Pays-Bas ont déclaré il suspendrait les vols en provenance de Grande-Bretagne du dimanche au 1er janvier, notant que la variante trouvée en Angleterre «est censée se répandre plus facilement et plus rapidement».

L’Italie a également suspendu les voyages aériens, invoquant le devoir de protéger les Italiens, et les autorités belges ont décrété dimanche une interdiction de 24 heures sur les arrivées du Royaume-Uni par avion ou par train, qui pourrait être prolongée. L’Allemagne élabore une réglementation limitant les voyageurs de Grande-Bretagne ainsi que les voyageurs d’Afrique du Sud, où une version tout aussi contagieuse du virus a émergé. D’autres pays envisagent également des interdictions, parmi lesquels la France, l’Autriche et l’Irlande, selon les médias locaux. L’Espagne a demandé à l’Union européenne pour une réponse coordonnée, et les hauts responsables des 27 États membres de l’Union se sont réunis par vidéoconférence dimanche soir pour partager leurs plans. Ils sont convenus de décider de toute action coordonnée lors de la réunion de gestion de crise, qui se tiendra lundi matin. Les responsables des transports en Angleterre ont déclaré qu’ils augmenteraient le nombre de policiers surveillant les centres comme les gares ferroviaires pour s’assurer que seuls les trajets essentiels étaient effectués. Les mutations virales ne sont pas rares, et les responsables britanniques ont déclaré que cette variante avait été détectée dans une poignée d’autres pays. Et une version tout aussi contagieuse du virus a émergé en Afrique du Sud, qui semble partager certaines des mutations observées dans la variante britannique.