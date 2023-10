Des interceptions sur trois disques consécutifs scellent la victoire de NIU contre l’Ohio – Shaw Local

DeKALB – Cyrus McGarrell a lancé la fête. Nate Valcarcel a souligné le sien avec un succès encore plus important que la pièce précédente. Et JaVaughn Byrd a lancé le point d’exclamation.

Le trio de joueurs défensifs du NIU est reparti avec des interceptions du quart-arrière de l’Ohio Kurtis Rourke lors de disques consécutifs au quatrième quart, scellant la victoire 23-13 des Huskies samedi.

« Avant la mi-temps, nous en avons parlé en défense, nous voulions juste les garder sans but en seconde période », a déclaré Valcarcel. « En première mi-temps, nous savons que nous faisons du bien mais nous pouvons faire mieux. Avoir cette adrénaline, cette concentration tout au long de la seconde mi-temps nous a donné faim en défense.

Les Huskies (3-4 au total, 2-1 Mid-American Conference) menaient 13-7 à la mi-temps, mais ont pris une avance de 20-13 au début du quatrième quart.

Les Bobcats (5-2, 2-1) cherchaient à égaliser, mais McGarrell a campé sous la passe profonde de Rourke et l’a renvoyée sur 35 mètres. Un masque facial collé sur 15 autres, installant NIU à Oho 20.

« Entraîneur [Thomas] Hammock dit toujours de gagner le quatrième quart-temps, et l’élan est un élément important dans ce match », a déclaré McGarrell. « Je pense que mon interception a permis à notre défense et à notre attaque de savoir comment clôturer le match et remporter la victoire à la fin. »

Les Huskies ont dû se contenter d’un panier, mais cela a porté le score à 23-13 avec 8 :09 à jouer. Donc, une fois de plus, les Bobcats ont dû aller dans les airs, et sur cet entraînement, il a fallu deux jeux à NIU pour forcer le turnover.

Au premier essai après une pénalité de l’Ohio, Valcarcel a absolument égalisé Miles Cross pour forcer un inachèvement sur ce qui aurait été un gros gagnant et un premier essai. Lors du jeu suivant, Valcarcel a obtenu son choix et l’a renvoyé 33 verges aux 20 de l’Ohio, mais encore une fois, les Huskies n’ont pas pu marquer.

L’Ohio vient de traverser le territoire du NIU lors du prochain drive lorsque Rourke est allé en profondeur mais a été choisi par Byrd avec 4:10 à jouer. Les Huskies ont réussi deux premiers essais et ont réussi à manquer le temps.

« J’ai l’impression que tant que nous continuons sur la bonne voie, baissons la tête et travaillons chaque semaine », a déclaré McGarrell, « ne doutant jamais d’aucun adversaire, nous devrions être bons pour le reste de la saison. »

Même sans ces trois interceptions, la défense des Huskies a été solide en seconde période. Les Bobcats n’ont réussi que 37 verges au total au troisième quart et 29 au quatrième après avoir gagné 188 verges en première mi-temps.

Les Huskies ont alloué 254 verges au total cette semaine après en avoir accordé 253 la semaine dernière dans une victoire de 55-14 à Akron.

Hammock a déclaré que le personnel d’entraîneurs défensifs avait effectué de solides ajustements à la mi-temps et que les joueurs avaient fait un excellent travail pour les mettre en œuvre.

« Dans le premier, évidemment, ils lançaient des passes plus courtes, essayant de conserver le ballon et des choses comme ça », a déclaré Hammock. « Nous avons fait quelques ajustements, renforcé la couverture, les avons forcés à essayer de lancer le ballon sur le terrain. Et évidemment, nous avons pu en tirer quelques choix.

Le demi offensif Gavin Williams, qui a réussi un touché de 53 verges au premier quart, a déclaré que la victoire était importante pour les Huskies alors qu’ils se rapprochent de trois victoires avant de devenir éligibles au bol.

Les Huskies accueillent l’Est du Michigan à 14h30 samedi. Les Eagles sont passés à 4-3 au total et à 2-1 au MAC avec une victoire à domicile 28-14 contre Kent State.

« Nous avons été proches pendant plusieurs semaines, mais il suffit de passer au travers », a déclaré Williams. «Appuyez-vous simplement l’un sur l’autre. Nous savons que la défense nous soutient et que l’offensive soutient la défense. Et les équipes spéciales nous soutiennent tous les deux. Si l’un d’eux a besoin de plus d’aide, appuyez-vous sur les deux autres. C’est juste une excellente façon de jouer au football d’équipe et nous avons fait un excellent travail aujourd’hui.