PARIS – Dans le dernier scandale visant à tester l’attitude des Français à l’égard des abus sexuels sur mineurs, un éminent politologue, animateur d’émissions de radio et commentateur de télévision a quitté ses publications dans les médias et à l’université après avoir été accusé dans un nouveau livre d’avoir commis l’inceste avec son beau-fils adolescent. il y a plus de 30 ans. Olivier Duhamel, un intellectuel public français, a déclaré lundi dans un message sur Twitter qu’il avait décidé de démissionner à la suite d ‘«attaques personnelles» contre lui, et par détermination à «préserver les institutions dans lesquelles je travaille». Il s’agissait notamment de l’université de Sciences Po, où M. Duhamel, 70 ans, dirigeait l’organisme de supervision de la célèbre institution parisienne. Camille Kouchner, dans un livre intitulé «La familia grande» à paraître jeudi, a déclaré que M. Duhamel avait constamment abusé de son frère jumeau, à partir de l’âge de 14 ans, ce qui serait considéré comme de l’inceste selon la loi française. Dans une déclaration au quotidien Le Monde, le frère, qui est identifié dans le livre comme «Victor», a déclaré: «Je confirme que ce que ma sœur a écrit sur les actions d’Olivier Duhamel à mon égard est correct. S’adressant directement à M. Duhamel dans le livre, dont des extraits sont parus dans Le Monde, Mme Kouchner écrit: «Je vais vous expliquer qui sonnent à la radio, vous qui offrez le cadeau de votre analyse aux étudiants, et vous pavanez. sur les scènes de télévision. Je vais vous expliquer que vous auriez au moins pu dire pardon.

M. Duhamel n’a pas pu être joint pour commenter. Il a déclaré à l’hebdomadaire L’Obs: «Je ne réagis pas et je n’ai rien à dire. Tout ce que je pourrais dire serait, de toute façon, déformé, je ne sais pas. Mme Kouchner, avocate et conférencière, et son frère, dont le nom complet n’a pas été divulgué par discrétion protectrice, sont les enfants de Bernard Kouchner, cofondateur de Médecins sans frontières, et de feu Évelyne Pisier, écrivain qui a épousé plus tard M. Duhamel. M. Kouchner, ancien ministre français des Affaires étrangères, a exprimé son admiration pour «le courage de ma fille Camille» et a déclaré par l’intermédiaire de son avocat qu ‘«un lourd secret qui nous pesait depuis trop longtemps a été heureusement levé». Le secret était en effet connu depuis longtemps – par Mme Kouchner, par sa mère Mme Pisier, par son frère aîné Julien, et par son père M. Kouchner, entre autres, écrit Mme Kouchner. Une partie de la difficulté de la famille à rompre le silence, dit-elle, résidait dans le fait d’essayer de démêler leur amour pour M. Duhamel et leur peur pour son sort de la terrible réalité de ce qu’il avait fait. Il y avait aussi un contexte plus large. Comme plusieurs autres cas l’ont récemment révélé, les tabous et les relations chaleureuses empêchant la divulgation d’abus sexuels sur mineurs sont puissants, notamment parmi une certaine élite intellectuelle et artistique parisienne de gauche du centre élevée sur la libération sexuelle et le caractère sacré des secrets de la chambre. .

L’année dernière, Vanessa Springora, une maison d’édition, a accusé Gabriel Matzneff, auteur primé, de l’avoir maltraitée lorsqu’elle était mineure. Il n’avait jamais caché avoir des relations sexuelles avec des filles et des garçons à l’adolescence mais appréciait longtemps la complaisance de son entourage littéraire. En 2019, Adèle Haenel, une star de cinéma, accusait un réalisateur, Christophe Ruggia, de l’avoir harcelée sexuellement alors qu’elle était adolescente. Mme Haenel a quitté les César de France l’année dernière lorsque le réalisateur Roman Polanski, recherché aux États-Unis pour viol statutaire impliquant une fille de 13 ans, a remporté le prix du meilleur réalisateur. Mme Kouchner est franche sur sa colère envers ce monde artistique, centré, selon elle, dans les quartiers à la mode de la rive gauche de Paris. «Très vite, écrit-elle, le microcosme des gens au pouvoir, Saint-Germain-des-Prés, a été informé. Beaucoup de gens savaient et la plupart prétendaient que rien ne s’était passé. Elle poursuit: «Ce silence n’est pas que de la lâcheté. Certains sont ravis de se taire. Cette obligation atteste de leur appartenance à un certain monde. On ne savait pas exactement à qui elle faisait référence et elle n’a offert aucune preuve. Les attitudes peuvent commencer à changer. Le parquet français a immédiatement déclaré qu’il ouvrait une enquête sur M. Duhamel pour viol d’une mineure et agression sexuelle. Il a ajouté que l’enquête examinerait si les crimes dont M. Duhamel est accusé relèvent du délai de prescription français et examinerait également la possibilité d’autres victimes. Sciences Po a publié un communiqué condamnant «toutes les formes de violence sexualisée» et déclarant «son choc et son étonnement» face aux «accusations très graves portées contre Olivier Duhamel, l’ancien président du conseil d’administration qui administre Sciences Po». Dans un message adressé aux donateurs, il a ajouté: «La lutte contre la violence sexuelle et sexiste est au cœur des valeurs et des actions fondamentales de notre institution.» M. Duhamel s’est également séparé d’Europe 1, la station de radio où il avait une émission hebdomadaire, et LCI, la chaîne de télévision où il était un commentateur politique régulier. Il a supprimé son compte Twitter après avoir annoncé sa démission. Dans le livre, dont un exemplaire a été obtenu par le New York Times, Mme Kouchner cite son frère lui racontant à l’époque ce que M. Duhamel avait fait: «Il est venu à mon lit et a dit: ‘Je vais vous montrer. Vous verrez, tout le monde fait ça. Il m’a caressé et puis, tu sais. Son frère, écrit-elle, l’a suppliée: «Respectez ce secret. Je lui ai promis, alors tu me le promets. Si vous parlez, je meurs.