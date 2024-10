Des instances Amazon EC2 Graviton4 à usage général et gourmandes en calcul sont désormais disponibles

AWS a récemment a publié les instances EC2 C8g et M8galimenté par les derniers processeurs Graviton4. Les instances M8g à usage général et C8g à forte intensité de calcul sont conçues pour offrir des performances jusqu’à 30 % supérieures par rapport aux instances basées sur Graviton3, avec une augmentation de coût d’environ 10 % par rapport aux générations M7g et C7g précédentes.

Les instances X8g basées sur Graviton4, destinées aux charges de travail gourmandes en mémoire, sont généralement disponibles depuis quelques mois. Cependant, les classes EC2 à usage général (M) et à forte intensité de calcul (C) sont traditionnellement parmi les plus populaires. Avec la dernière annonce, le tout dernier processeur Graviton, développé par Annapurna Labs, filiale d’Amazon, est désormais disponible pour un éventail plus large de clients et de cas d’utilisation.

Selon AWS, les instances R8g offrent des performances jusqu’à 30 % supérieures à celles des instances R7g basées sur Graviton3 de septième génération. Ils offrent également des tailles d’instance allant jusqu’à 192 processeurs virtuels (96 cœurs) et 1 536 Go de mémoire, offrant une capacité de serveur unique nettement supérieure à celle des générations précédentes. Alors que les instances M8g à usage général conviennent à la plupart des serveurs Web, les instances C8g sont idéales pour les charges de travail gourmandes en calcul telles que le calcul haute performance (HPC), le traitement par lots, les jeux, l’encodage vidéo, la modélisation scientifique, l’analyse distribuée, le processeur. l’inférence basée sur l’apprentissage automatique et la diffusion d’annonces. Veliswa Boyadéfenseur principal des développeurs chez AWS, écrit:

Les instances C8g et M8g sont idéales pour les charges de travail basées sur Linux, notamment les applications conteneurisées et basées sur des microservices telles que celles exécutées sur Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) et Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), ainsi que les applications écrites dans des programmes populaires. des langages tels que C/C++, Rust, Go, Java, Python, .NET Core, Node.js, Ruby et PHP.

Boya note que le nouveau processeur, alimenté par les cœurs Arm Neoverse V2, est 40 % plus rapide dans les applications de base de données et 45 % plus rapide dans les applications Java, ajoutant :

Ces instances offrent également jusqu’à 50 Gbit/s de bande passante réseau et jusqu’à 40 Gbit/s de bande passante Amazon Elastic Block Storage (Amazon EBS), contre jusqu’à 30 Gbit/s de bande passante réseau et jusqu’à 20 Gbit/s de bande passante Amazon EBS sur les instances basées sur Graviton3.

Alors que le fournisseur de cloud met l’accent sur l’efficacité et la durabilité améliorées du nouveau processeur, de nombreux utilisateurs dans un revue de matériel populaire sur AnandTech se demander comment ces améliorations ont été réalisées, car peu de détails matériels ont été publiés. Corey Quinn, économiste en chef du cloud chez The Duckbill Group, souligne le changement de stratégie tarifaire du fournisseur de cloud au cours des dernières années et écrit:

Bon lancement. Cependant, si je mets à niveau mon instance de développement/utilitaire de son c7g.large actuel vers un c8g.large, son coût augmentera de plus de 9 %. La machine s’ennuie généralement ; il n’y a pas d’argument « mais vous réalisez de meilleurs gains en termes de prix/performances » ici – il s’agit strictement d’une hausse des prix.

Dans un communiqué de presse cet étéAmazon a annoncé que des clients tels que SAP, Epic Games (l’opérateur de Fortnite) et SmugMug utilisent déjà des instances basées sur Graviton4.

Bien que les nouvelles instances soient conçues pour un large éventail de charges de travail, les classes C8g et M8g ne sont actuellement disponibles que dans un petit sous-ensemble de régions AWS : Ohio, Virginie du Nord, Oregon et Francfort. Certains développeurs ont noté sur Reddit qu’ils ne pourraient être que disponible dans certaines zones de disponibilité au sein de ces régions.