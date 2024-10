Le studio de design mondial Populous a dévoilé les rendus d’un centre d’entraînement NBA avec des panneaux métalliques et un toit-terrasse à Charlotte, en Caroline du Nord.

Prévu pour inaugurer début 2025, le centre d’entraînement ultramoderne desservira les Charlotte Hornets et sera adjacent au Spectrum Center, l’arène de l’équipe.

« Nous sommes ravis de nous associer aux Charlotte Hornets pour concevoir leur centre d’entraînement ultramoderne, élevant ainsi l’organisation et renforçant leur position pour devenir l’une des meilleures équipes de la NBA », a déclaré Peuplé Jonathan Mallie, directeur principal et directeur mondial.

« La présence de l’équipe à Uptown Charlotte servira de modèle de performance des joueurs, conçu pour attirer les plus grands athlètes de la ligue. »

Dans le cadre des Hornets Centre du spectre Re!magine projet, le centre comprendra plus de 160 000 pieds carrés (14 864 mètres carrés) d’espaces de formation, administratifs et de vente au détail.

Le bâtiment linéaire sera composé de bandes de panneaux métalliques et de verre, formant des lignes horizontales qui seront interrompues par des panneaux angulaires en forme de coin.

« Un essaim dynamique »

« Élevés au-dessus des rues du centre-ville de Charlotte, les étages d’entraînement sont revêtus d’un essaim dynamique de panneaux métalliques articulés – la composition mise en valeur par une série de panneaux d’accent irisés inclinés », a déclaré Mallie à Dezeen.

« Nous avons incorporé la coloration et l’image de marque des Hornets dans notre réflexion conceptuelle, liant de manière unique l’architecture à l’équipe et à la ville. »

Adaptée à un lieu situé dans un lieu surnommé Buzz City, la marque sur le thème de l’abeille se poursuivra dans le gymnase principal à double terrain avec des panneaux carrelés en hexagone entre les bureaux vitrés où les spectateurs pourront regarder l’entraînement.

L’espace sera décoré dans le bleu sarcelle et le violet foncé emblématiques des Hornets et est éclairé par une fenêtre à claire-voie qui entoure l’espace et attire la lumière sur le plafond à treillis.

Au coin du Kitty du Spectrum Center – au coin de Caldwell et de la 5ème rue – le centre de performance aura une place publique au rez-de-chaussée qui se filtrera dans un espace de rassemblement semblable à un atrium directement au-dessus à l’intérieur du bâtiment.

Le reste du rez-de-chaussée comprend 2 500 pieds carrés (232 mètres carrés) d’espace de vente au détail qui permet au public d’interagir avec le bâtiment.

En plus des 100 000 pieds carrés (9 290 mètres carrés) d’espace de pratique, le centre disposera également de 35 000 pieds carrés (3 250 mètres carrés) de bureaux administratifs pour les opérations commerciales de l’équipe et d’un cabinet orthopédique de 25 000 pieds carrés (2 320 mètres carrés). centre de récupération.

« Une conception réfléchie et fonctionnelle est impérative à la fois pour le développement et la récupération des joueurs, que ce soit pour les vétérans chevronnés ou les nouvelles recrues », a déclaré le directeur de Populous, David Hodge.

« Le nouveau centre de formation de classe mondiale de Charlotte inaugurera une nouvelle ère pour l’équipe et ses propriétaires. »

Le centre de performance – financé en partie par la ville de Charlotte avec d’autres coûts couverts par la franchise – devrait ouvrir ses portes d’ici la saison NBA 2026-2027.

Populous travaille également actuellement sur un centre de performance sportive pour les Cleveland Cavaliers, qui devrait devenir « l’une des plus grandes installations d’entraînement au monde ».

De plus, la NBA a récemment ouvert les portes du nouvel Intuit Dome des LA Clippers, doté d’un toit en forme de filet de basket conçu par AECOM.

Les rendus sont une gracieuseté de Populous.

Crédits du projet :

Architecture: Peuplé

Construction: Entreprise de construction Gilbane, RJ Leeper

Consultant: Icône CAA