Des inspecteurs internationaux se rendent à la centrale nucléaire ukrainienne malgré les combats

La Russie et l’Ukraine se sont mutuellement accusées d’avoir mené des attentats jeudi près de la plus grande centrale nucléaire d’Europe alors qu’une équipe d’inspecteurs de l’ONU se dirigeait vers celle-ci malgré les combats.

Un groupe d’inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), dirigé par son directeur Rafael Grossi, s’est rendu à la centrale nucléaire russe de Zaporizhzhia malgré les bombardements intensifs qui ont conduit à l’arrêt d’un système d’urgence d’un de ses réacteurs.

“Il y a eu une activité militaire accrue, y compris ce matin jusqu’à très récemment”, a déclaré Grossi, ajoutant qu’après avoir été informé par l’armée ukrainienne, il avait décidé de se déplacer malgré les risques inhérents. “Mais en pesant le pour et le contre et étant arrivés si loin, nous ne nous arrêtons pas.”

Il a noté que les risques sont “très, très élevés” dans la soi-disant zone grise entre les positions ukrainiennes et russes, mais “nous considérons que nous avons les conditions minimales pour bouger”.

Zaporizhzhia, la plus grande centrale nucléaire d’Europe, est occupée par les forces russes mais dirigée par des ingénieurs ukrainiens depuis les premiers jours de la guerre qui dure depuis six mois. L’Ukraine accuse la Russie d’utiliser la centrale comme bouclier, d’y stocker des armes et de lancer des attaques autour d’elle, tandis que Moscou accuse l’Ukraine de tirer imprudemment sur la zone, faisant planer la menace d’une catastrophe nucléaire qui pourrait affecter l’ensemble du continent.

Le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, s’adresse aux journalistes jeudi à Zaporizhzhia alors que les inspecteurs de l’ONU se préparent à se rendre à la centrale nucléaire russe de Zaporizhzhia, dans le sud de l’Ukraine. (Genia Savilov/AFP/Getty Images)

Les combats de début mars ont provoqué un bref incendie dans son complexe d’entraînement et, ces derniers jours, la centrale a été temporairement mise hors service en raison de dommages, ce qui a accru les craintes d’une fuite radioactive ou d’une fusion du réacteur. Les autorités ont commencé à distribuer des comprimés d’iode anti-rayonnement aux résidents à proximité.

“Nous avons une mission très importante à accomplir”, a déclaré Grossi, ajoutant que “nous allons commencer immédiatement une évaluation de la sécurité et de la situation de sûreté de l’usine”.

L’espoir d’une “présence continue” à l’usine

“Je vais envisager la possibilité d’établir une présence continue de l’AIEA à la centrale, ce qui nous semble indispensable pour stabiliser la situation et obtenir des mises à jour régulières, fiables, impartiales et neutres de la situation là-bas”, a-t-il déclaré. .

Le ministère russe de la Défense a déclaré que les forces ukrainiennes avaient déclenché un barrage d’artillerie dans la région, puis envoyé un groupe de 60 éclaireurs pour tenter de prendre le contrôle de la centrale nucléaire.

Il a déclaré que les troupes ukrainiennes sont arrivées dans des bateaux, débarquant à trois kilomètres au nord-est de l’usine sur la rive gauche du Dniepr et ont tenté de s’en emparer. Le ministère a déclaré que les forces russes « avaient pris des mesures pour détruire l’ennemi », engageant des avions de combat.

“La provocation du régime de Kyiv vise à faire dérailler l’arrivée du groupe de l’AIEA à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia”, a déclaré le ministère dans un communiqué.

L’administration russe de la ville d’Enerhodar, juste à l’extérieur de l’usine, a déclaré qu’au moins trois résidents locaux avaient été tués et un blessé tôt jeudi par les bombardements ukrainiens.

Une femme nettoie le balcon d’un appartement dans un immeuble résidentiel qui a été endommagé après une attaque russe à Kramatorsk, en Ukraine, mercredi. (Leo Correa/Associated Press)

Les autorités ukrainiennes ont accusé la Russie d’avoir bombardé Enerhodar et le territoire de la centrale nucléaire lors d’une attaque sous fausse bannière destinée à faire dérailler l’arrivée de l’équipe de l’AIEA.

“Nous exigeons que la Russie cesse ses provocations et offre à l’AIEA un accès sans entrave à l’installation nucléaire ukrainienne”, a déclaré le gouverneur de Zaporizhzhia, Oleksandr Starukh.

La version des événements d’aucune des parties n’a pu être immédiatement vérifiée de manière indépendante.

La société ukrainienne Energoatom, qui supervise les centrales nucléaires du pays, a déclaré que les tirs de mortier par les forces russes avaient entraîné l’arrêt d’un de ses réacteurs par son système de protection d’urgence.

Il a ajouté que le bombardement avait également endommagé une ligne d’alimentation électrique de secours utilisée pour les besoins internes, et l’un des réacteurs de l’usine qui ne fonctionnait pas a été commuté sur des générateurs diesel.