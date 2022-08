Des inspecteurs de l’ONU se rendent à la centrale nucléaire ukrainienne en zone de guerre

Pourtant, de manière inquiétante, les autorités locales soutenues par la Russie à Zaporizhzhia ont affirmé que les forces ukrainiennes avaient bombardé le territoire de l’usine et la ville voisine d’Enerhodar pendant la nuit. Les deux parties s’accusent mutuellement de bombarder la zone élargie depuis des semaines maintenant, augmentant les craintes d’un accident ou d’une fuite de rayonnement.

KYIV — Un convoi de jeeps transportant des inspecteurs nucléaires des Nations Unies traversait l’Ukraine tôt mercredi en direction de la centrale russe de Zaporizhzhia, nourrissant l’espoir du monde qu’il pourrait aider à assurer la sécurité de l’installation au milieu d’une zone de guerre et à éviter toute attaque nucléaire. catastrophe.

Mais dans une guerre de revendications et de demandes reconventionnelles extrêmement difficiles à vérifier, l’administration locale installée à Moscou à Enerhodar a déclaré mercredi que les troupes ukrainiennes avaient bombardé le territoire de l’usine avec 60 coups au cours des dernières 24 heures. Les frappes comprenaient une attaque de drone sur le bâtiment administratif de l’usine, qui a été endommagé. Un autre drone a frappé le centre de formation de l’usine, a indiqué l’administration.

Il a déclaré qu’il n’y avait pas eu de victimes ni de rejet de radioactivité. Il n’a pas fait grand-chose pour apaiser les craintes que la sécurité de la mission elle-même puisse être compromise. L’Ukraine a déjà accusé mardi les Russes d’avoir bombardé les routes d’accès prévues à l’usine pour tenter de l’inciter à changer d’itinéraire et à passer plutôt par les zones contrôlées par la Russie.

La centrale électrique est occupée par les forces russes et exploitée par des travailleurs ukrainiens depuis les premiers jours de la guerre de 6 mois.

Le ministre ukrainien de l’Énergie, German Galushchenko, a déclaré mercredi que Moscou poursuivait sa course à l’obstruction. “Nous avons des informations selon lesquelles ils essaient maintenant de cacher leur présence militaire, ils devraient donc vérifier tout cela”, a-t-il déclaré à propos de la mission de l’ONU.

Si tout se passe bien, les inspecteurs de l’AIEA devraient atteindre la région de Zaporizhzhia, à 450 kilomètres (280 miles) au sud-est de la capitale ukrainienne, plus tard mercredi. Les experts devront peut-être traverser des zones de combats actifs, sans cessez-le-feu annoncé publiquement.

La centrale a récemment été temporairement coupée du réseau électrique en raison d’un incendie, provoquant une panne d’électricité dans la région et augmentant les craintes d’une catastrophe dans un pays hanté par la catastrophe de Tchernobyl.

Zaporizhzhia est une source d’énergie vitale pour l’Ukraine et reste connectée à son réseau électrique. L’Ukraine et la Russie s’accusent mutuellement de bombarder toute la région autour de la centrale nucléaire et les risques sont si graves que les autorités ont commencé à distribuer des comprimés d’iode anti-radiation aux résidents voisins.