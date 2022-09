Des inspecteurs de l’ONU constatent des dommages aux bâtiments ukrainiens de Zaporizhzhia abritant du combustible nucléaire « frais » et des déchets radioactifs

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), organisme de surveillance nucléaire de l’ONU, a déclaré mardi avoir découvert des dommages causés aux bâtiments de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia (ZNPP) qui abritent du combustible nucléaire « frais » et des déchets radioactifs solides.

“L’équipe a été témoin de près des bombardements à proximité du ZNPP, en particulier le 3 septembre lorsque l’équipe a reçu l’ordre d’évacuer vers le rez-de-chaussée du bâtiment administratif”, rapport du directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, au Conseil de sécurité des Nations unies. a dit. “De plus, l’équipe a observé des dommages à différents endroits causés par des événements signalés, certains des dommages étant proches des bâtiments du réacteur.”

LE ZELENSKYY D’UKRAINE AVERTIT D’UNE ‘CATASTROPHE RADIOLOGIQUE’ AVANT LE RAPPORT DE MISSION DE L’AIEA SUR ZAPORIZHZHIA

Le rapport de Grossi mardi est la première mise à jour que la communauté internationale a reçue sur la plus grande centrale nucléaire d’Europe depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février.

Le ZNPP a vu des dommages répétés causés par des bombardements qui ont touché les lignes électriques de la centrale la reliant au réseau électrique ukrainien ainsi que son intégrité structurelle.

Dans son rapport, Grossi a détaillé plusieurs événements qui ont « considérablement compromis » les « sept piliers » de la centrale – une norme sur laquelle l’AIEA fonde ses directives de sécurité – depuis que le ZNPP a été occupé pour la première fois début mars par les forces russes.

ZELENSKYY D’UKRAINE ACCUSE LA RUSSIE DE « SE PRÉPARER À UNE ATTAQUE ÉNERGÉTIQUE DÉCISIVE CONTRE TOUS LES EUROPÉENS » CET HIVER

Le chef de l’AIEA a exposé une litanie de préoccupations concernant les dommages infligés au système électrique de la centrale, les dommages causés à la centrale d’alarme et les dommages infligés à un conteneur où se trouve le système de surveillance des rayonnements.

Le rapport de l’AIEA “a également noté avec inquiétude que le bombardement aurait pu avoir un impact sur les structures, les systèmes et les composants liés à la sécurité, et aurait pu causer des impacts importants sur la sécurité, des pertes de vies et des blessures au personnel”.

La Russie et l’Ukraine se sont mutuellement accusées de cibler la centrale nucléaire, bien que le rapport de l’AIEA n’ait pas précisé qui est responsable des attaques contre le ZNPP.

Grossi a noté que bien que le bombardement n’ait pas encore déclenché d’urgence nucléaire, les attaques restent une “menace constante pour la sûreté et la sécurité nucléaires car les fonctions de sûreté critiques (confinement de la radioactivité et refroidissement en particulier) pourraient être affectées”.

Le directeur général de l’AIEA doit informer le Conseil de sécurité de l’ONU mardi après-midi, bien qu’il ne soit pas clair s’il détaillera qui a ciblé la centrale nucléaire.