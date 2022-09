Des inspecteurs de l’ONU arrivent dans une centrale nucléaire assiégée alors que des bombes tombent à proximité

Grossi a déclaré que l’objectif de son inspection de plusieurs jours était de mettre en place une mission de surveillance permanente à l’usine et d’évaluer la situation en matière de sécurité. On ne sait pas à quel point l’accès de son équipe sera étendu après son départ.

La centrale nucléaire, la plus grande d’Europe, est contrôlée par les forces russes mais exploitée par des ingénieurs ukrainiens. Au cours des derniers mois, il a connu une série effrayante de barrages d’artillerie, d’incendies incontrôlés et de pannes de courant avec un équipage réduit de travailleurs parfois tenus sous la menace d’une arme.

Grossi est arrivé à l’usine dans un convoi de véhicules blindés et est reparti quelques heures plus tard. Selon la compagnie nucléaire ukrainienne, Energoatom, il a laissé derrière lui une équipe de cinq experts pour poursuivre l’inspection jusqu’à samedi.

La mission de l’équipe est de vérifier les systèmes de sécurité de l’usine, d’examiner les dommages causés au complexe et d’interroger les travailleurs, qui, selon les responsables ukrainiens, ont fait l’objet d’intimidations et d’abus de la part de l’armée russe. Plus de 1 000 travailleurs entretiennent l’usine, soit environ 10 % de sa main-d’œuvre habituelle.

Les six réacteurs nucléaires de la centrale nécessitent une alimentation électrique constante pour rester au frais. L’installation a été déconnectée de sa source d’alimentation la semaine dernière après un bombardement et un incendie et a nécessité l’utilisation de générateurs de secours, ont déclaré des responsables ukrainiens. Les experts nucléaires espèrent que la mission de l’AIEA débouchera sur un système de secours plus sophistiqué que le parc actuel de générateurs diesel, qui ne peut fonctionner que pendant une durée limitée.