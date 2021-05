Des inondations sur Twitter avec SOS appellent à l’amphotéricine B alors que les cas de champignons noirs augmentent chez les patients atteints de Covid-19

Alors que les cas de mucormycose ou de champignon noir augmentent en Inde au milieu d’une deuxième vague dévastatrice de pandémie de coronavirus, Twitter est inondé de demandes SOS pour un médicament antifongique particulier appelé « amphotéricine B ». Auparavant, les cris qui étaient principalement limités à l’oxygène, aux lits de soins intensifs, au Remdesvir, aux lits à oxygène, etc. ont un nouveau médicament en plus, car la peur de ce nouveau mortel est signalée dans tout le pays.

Les médecins suggèrent que la mucormycose est de plus en plus signalée chez les patients qui se rétablissent d’une infection à la covid-19. La maladie est également connue sous le nom de zygomycose. Selon le CDC (Center for Diseases Control and Prevention), cette infection fongique rare mais critique est causée par un groupe de moisissures appelés mucormycètes. Ces moisissures sont naturellement présentes dans l’environnement. Cependant, il affecte les humains lorsque le système immunitaire du corps a été affaibli et qu’il est vulnérable. Il affecte les poumons et les sinus suite à l’inhalation de spores fongiques de l’air. Le champignon peut également pénétrer dans le corps par des plaies ouvertes ou des coupures.

Une augmentation des cas de champignons noirs à Delhi, Maharashtra avait appelé à une demande plus élevée pour le médicament «Amphotéricine B», qui est utilisé pour traiter les infections fongiques.

Le Bureau de l’information de la presse, Maharastra s’est adressé à Twitter pour signaler que le ministre syndical Mansukh L. Mandaviya a examiné les besoins et la fourniture d ‘«amphotéricine B» pour le traitement contre la mucormycose.

Selon les médecins, le «mauvais usage des stéroïdes» est une cause majeure derrière cette infection. «Les risques d’infection fongique augmentent chez les patients diabétiques, positifs à Covid et ceux qui prennent des stéroïdes. Pour l’empêcher, nous devons mettre un terme à l’usage abusif des stéroïdes », a déclaré le Dr Guleria, directeur de l’AIIMS, à Express indien.

Le Conseil indien de la recherche médicale a suggéré aux médecins de surveiller les patients atteints de covid-19 pour une détection précoce de l’infection fongique qui comprend une douleur des sinus ou une obstruction nasale d’un côté du visage, un mal de tête unilatéral, un gonflement ou un engourdissement, des maux de dents et un relâchement des dents se prémunir contre les infections fongiques noires.

Pas moins de 52 personnes sont décédées des suites de la mucormycose, dans le Maharashtra depuis l’épidémie de COVID-19 l’année dernière, a déclaré vendredi un haut responsable du département de la santé.

Compte tenu de la flambée des cas de champignons noirs, le gouvernement du Madhya Pradesh a mis en place samedi des unités de démantèlement à Bhopal pour les patients récupérés de Covid-19, où leur état de santé après le rétablissement sera examiné par une équipe de médecins et d’infirmières. L’un de ces centres de soins post-Covid-19 a été inauguré par le ministre d’État de l’Éducation médicale, Vishwas Sarang, dans le quartier du jardin d’Ashoka, dans la vieille ville. «Ceux qui ont besoin d’une faible quantité d’oxygène seront gardés ici et se rétabliront sous la supervision d’experts. Les patients qui se sont rétablis de Covid-19 ont signalé un certain nombre de complications. C’est pourquoi ces centres ont été créés », a-t-il dit.

Lundi, un patient COVID-19 de 36 ans est décédé d’une mucormycose ou d’un champignon noir au All India Institute of Medical Sciences, Uttarakhand, selon des responsables de l’hôpital, marquant le premier décès de l’État suite à une infection fongique. L’homme est décédé car il était dans un état inopérable, ont déclaré les responsables.

