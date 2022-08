Des inondations soudaines au Texas obligent à fermer des routes et à sauver des vies

Les habitants de la région de Dallas, au Texas, se remettent des pluies torrentielles et des inondations qui ont inondé des quartiers et des routes entiers et provoqué des dizaines de sauvetages en haute mer cette semaine.

Des photos et des séquences vidéo montrent des pompiers sauvant des résidents de maisons inondées et des personnes s’échappant et nageant loin de véhicules inondés. Au moins une personne est morte après que les eaux de crue ont emporté leur véhicule dans l’est de Dallas, ont annoncé les autorités.

Plus de 100 maisons ont été endommagées après que certaines parties de la région de Dallas aient reçu plus de 10 pouces de pluie lundi. Les inondations ont également provoqué le débordement des égouts sanitaires à plusieurs endroits, a déclaré la ville dans Une libération En Lundi.

Les inondations au Texas cette semaine sont le dernier événement météorologique extrême à avoir eu un impact sur les États-Unis. Les catastrophes telles que les tempêtes et les inondations, les incendies de forêt et les vagues de chaleur deviennent de plus en plus fréquentes et intenses à mesure que le climat change. Les scientifiques ont averti que le changement climatique alimente des périodes de pluie plus brèves et plus intenses.

Le gouverneur Greg Abbott a signé mardi une déclaration de catastrophe pour 23 comtés afin de fournir des ressources publiques aux victimes des inondations. Il a déclaré que la situation était la deuxième pire tempête de pluie et inondation jamais enregistrée à Dallas. Le National Weather Service a déclaré que les avertissements d’inondation dans la région de Dallas étaient en vigueur jusqu’à au moins mercredi matin.