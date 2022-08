Des inondations “sans précédent” au Pakistan font plus de 1 000 morts

Commentez cette histoire Commentaire

ISLAMABAD, Pakistan – Les eaux de crue qui ont traversé le Pakistan ont tué plus de 1 000 personnes depuis la mi-juin, touché des millions d’autres et laissé des villages entiers inaccessibles aux travailleurs humanitaires. Les responsables pakistanais qualifient l’ampleur de la crise de “sans précédent” alors qu’ils se démènent pour fournir des fournitures, une assistance médicale et un abri temporaire à ceux qui ont perdu leur maison.

Les provinces du Sind et du Balouchistan, dans le sud du pays, ont subi le plus de destructions. Certaines familles ont déclaré au Washington Post qu’elles n’avaient reçu aucune aide gouvernementale, forçant des milliers de personnes à fuir à pied à la recherche de nourriture et de terres arides.

“Je n’ai jamais vu de ma vie de telles pluies et des inondations”, a déclaré Bashir Ahmed Mallah, un agriculteur de 62 ans dans le Sindh. Lorsque les eaux ont commencé à monter dans son village la semaine dernière, lui et sa famille se sont entassés à l’intérieur de leur maison. “Nous pensions que c’étaient nos dernières heures avant la mort”, a-t-il déclaré.

Les inondations sont les pires à avoir frappé le Pakistan depuis plus d’une décennie. Les chiffres initiaux du gouvernement suggèrent qu’ils pourraient être plus dévastateurs que les inondations de 2010 qui ont tué des centaines de personnes et laissé des millions de sans-abri. Déjà aux prises avec une crise économique en spirale et une lutte de pouvoir avec l’ancien dirigeant du pays, Imran Khan, le gouvernement pakistanais lance un appel à l’aide extérieure.

Les responsables disent qu’ils sont aux prises avec des fournitures limitées et que les équipes de secours sont dépassées par l’ampleur de la catastrophe.

“La dévastation causée par les inondations est sans précédent”, a déclaré le ministre de l’Information du Sind Sharjeel Inam Memon au Post. Dans la province du Sindh, quelque 1 800 camps ont été mis en place pour ceux qui ont perdu leur maison, et Memon a déclaré que des milliers d’autres restaient bloqués.

“Le gouvernement fait de son mieux”, a-t-il déclaré, mais a appelé “les riches et les organisations sociales” à se joindre à l’effort de secours. “La destruction et les pertes sont si énormes, c’est quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant.”

Mallah, l’agriculteur du Sindh, a déclaré que sa maison était gravement endommagée, mais que plus d’une douzaine de maisons dans sa région – la plupart construites en briques de terre crue – se sont complètement effondrées et que des champs entiers de cultures sont en ruines.

« Il ne reste plus rien, juste de la saleté », a-t-il dit.

Un centre de santé gouvernemental a été installé dans son village pendant une journée la semaine dernière, a déclaré Mallah, mais il a depuis été démantelé, même si des centaines de personnes sont sans nourriture ni abri. “Nous avons besoin d’une aide immédiate du gouvernement”, a-t-il plaidé.

Le chef d’un groupe humanitaire local au Balouchistan a déclaré que les dommages aux infrastructures avaient complètement isolé certains districts.

Naseer Chan, qui dirige le Réseau humanitaire national dans la province, a déclaré que son organisation avait préparé des secours et des colis alimentaires, mais ne pouvait pas accéder aux zones les plus touchées car les routes et les ponts avaient été emportés ou étaient sous l’eau.

Les efforts de secours du gouvernement au Balouchistan dépendent fortement des hélicoptères pour atteindre ceux qui en ont besoin, selon Faisal Panizai, porte-parole de l’autorité de gestion des catastrophes de la province.

Plus de 61 000 maisons dans la province ont été partiellement ou complètement endommagées par les inondations, selon la dernière évaluation du gouvernement, a déclaré Panizai.

Le quartier d’Ali Raza dans le Sindh est complètement entouré par les eaux de crue. Pour accéder à la nourriture, aux médicaments et à l’eau potable, il doit traverser un mètre d’eau jusqu’à la terre ferme la plus proche.

Lorsque les eaux de crue ont frappé la semaine dernière, le bruit était « assourdissant », a-t-il déclaré. Tout ce dont il se souvient, c’est du son de ses enfants qui criaient. Une partie de sa maison s’est effondrée pendant l’assaut.

« Nous pensions que seul Dieu pouvait nous sauver maintenant », se souvient-il. Sa famille a survécu sans aucune blessure physique, mais l’un de ses fils est gravement traumatisé. Il n’a pas parlé depuis et refuse de manger.

“La ville entière a été sous l’eau pendant des jours et de nombreuses zones sont toujours inondées”, a déclaré Raza.

Le journalier de 47 ans travaille dans les champs pour subvenir aux besoins de sa famille, mais ne peut pas gagner de revenus avec la plupart des terres agricoles environnantes sous l’eau. Il a entendu dire que des centaines de personnes sont gravement blessées dans son district et que certaines sont décédées, mais avec des lignes téléphoniques en grande partie coupées et des familles dispersées, il est impossible de connaître le véritable bilan.

“Tout le monde est sous le choc”, a-t-il déclaré.