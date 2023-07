Des inondations meurtrières frappent plusieurs pays à la fois. Les scientifiques disent que ce ne sera que plus courant

Les écoles de New Delhi ont été contraintes de fermer lundi après que de fortes pluies de mousson ont frappé la capitale indienne, avec des glissements de terrain et des crues soudaines tuant au moins 15 personnes au cours des trois derniers jours. Plus au nord, le débordement de la rivière Beas a emporté les véhicules en aval en inondant les quartiers.

Au Japon, des pluies torrentielles se sont abattues sur le sud-ouest, provoquant des inondations et des coulées de boue qui ont fait deux morts et au moins six autres portées disparues lundi. La télévision locale a montré des maisons endommagées dans la préfecture de Fukuoka et l’eau boueuse de la rivière Yamakuni en crue semblant menacer un pont dans la ville de Yabakei.

Dans le comté d’Ulster, dans la vallée de l’Hudson à New York et dans le Vermont, certains ont déclaré que les inondations étaient les pires qu’ils aient connues depuis la dévastation de l’ouragan Irene en 2011.

Bien que les inondations destructrices en Inde, au Japon, en Chine, en Turquie et aux États-Unis puissent sembler être des événements lointains, les scientifiques de l’atmosphère disent qu’ils ont ceci en commun : les tempêtes se forment dans une atmosphère plus chaude, faisant des précipitations extrêmes une réalité plus fréquente maintenant. Le réchauffement supplémentaire que les scientifiques prédisent ne fera qu’empirer les choses.

En effet, une atmosphère plus chaude retient plus d’humidité, ce qui entraîne des tempêtes déversant plus de précipitations qui peuvent avoir des conséquences mortelles. Les polluants, en particulier le dioxyde de carbone et le méthane, réchauffent l’atmosphère. Au lieu de permettre à la chaleur de rayonner de la Terre vers l’espace, ils la retiennent.

Bien que le changement climatique ne soit pas la cause des tempêtes qui déchaînent les précipitations, ces tempêtes se forment dans une atmosphère qui devient de plus en plus chaude et humide.

« Soixante-huit degrés Fahrenheit peuvent contenir deux fois plus d’eau que 50 degrés Fahrenheit », a déclaré Rodney Wynn, météorologue au National Weather Service à Tampa Bay. « L’air chaud se dilate et l’air froid se contracte. Vous pouvez le considérer comme un ballon – lorsqu’il est chauffé, le volume va augmenter, il peut donc retenir plus d’humidité.

Pour chaque 1 degré Celsius, qui équivaut à 1,8 degrés Fahrenheit, l’atmosphère se réchauffe, elle retient environ 7 % d’humidité en plus. Selon la NASA, la température mondiale moyenne a augmenté d’au moins 1,1 degré Celsius (1,9 degré Fahrenheit) depuis 1880.

« Lorsqu’un orage se développe, la vapeur d’eau se condense en gouttelettes de pluie et retombe à la surface. Ainsi, à mesure que ces tempêtes se forment dans des environnements plus chauds et plus humides, les précipitations augmentent », a expliqué Brian Soden, professeur de sciences atmosphériques à l’Université de Miami.

Le long de la côte montagneuse et pittoresque de la mer Noire en Turquie, de fortes pluies ont gonflé les rivières et endommagé les villes avec des inondations et des glissements de terrain. Au moins 15 personnes ont été tuées par les inondations dans une autre région montagneuse, dans le sud-ouest de la Chine.

« Alors que le climat se réchauffe, nous nous attendons à ce que les événements de pluie intense deviennent plus fréquents, c’est une prédiction très robuste des modèles climatiques », a ajouté Soden. « Il n’est pas surprenant de voir ces événements se produire, c’est ce que les modèles prédisent depuis le premier jour. »

Gavin Schmidt, climatologue et directeur du Goddard Institute for Space Studies de la NASA, a déclaré que les régions les plus durement touchées par le changement climatique ne sont pas celles qui émettent la plus grande quantité de polluants qui réchauffent la planète.

« La majeure partie des émissions provient des pays occidentaux industriels et la majeure partie des impacts se produit dans des endroits qui ne disposent pas de bonnes infrastructures, qui sont moins préparés aux conditions météorologiques extrêmes et n’ont aucun moyen réel de gérer cela », a déclaré Schmidt. .

Isabella O’malley, Brittany Peterson et Drew Costley, Associated Press