Des inondations meurtrières dans la capitale camerounaise font 27 morts et des dizaines de blessés au milieu des efforts de secours

Au moins 27 personnes ont été tuées et plus de 50 autres blessées dans les inondations déclenchées par les fortes pluies qui ont frappé la capitale camerounaise, ont annoncé lundi les autorités alors que les sauveteurs intensifiaient leurs recherches pour retrouver les personnes disparues suite au déluge de la veille.

Les pluies ont déclenché dimanche des eaux de crue dans le quartier de Yaoundé 2 de la capitale du pays, emportant des bâtiments et réduisant nombre d’entre eux en ruines.

Les secouristes continuent de creuser dans la boue et les décombres « dans l’espoir de sauver des vies », a déclaré lundi Daouda Ousmanou, le plus haut responsable du gouvernement du district.

Le ministre de l’Administration territoriale du Cameroun, Paul Atanga Ngi, qui s’est rendu sur place, a annoncé que le bilan s’élevait à 27 morts et que tous les blessés seraient soignés gratuitement. « Je suis venu présenter les condoléances du président camerounais Paul Biya aux familles endeuillées », a-t-il déclaré.

Les inondations ont été fréquentes au Cameroun ces dernières années, les experts accusant souvent le changement climatique, et leur impact a été exacerbé par des constructions de mauvaise qualité qui contournent souvent les réglementations.

L’EFFONDREMENT D’UN IMMEUBLE DANS LA PLUS GRANDE VILLE DU CAMEROUN FAIT PLUS DE 30 VIES ET LES OPÉRATIONS DE SAUVETAGE SE CONTINUENT

Les dernières inondations se sont aggravées après qu’une digue dans un lac artificiel ait cédé, emportant des structures vers le bas de la colline, a indiqué le gouvernement.

Dans le quartier de Mbankolo, au moins 30 maisons ont été emportées et plusieurs se sont effondrées sur les habitants, a indiqué Ousmanou. D’autres personnes se sont noyées après avoir été emportées par les eaux de crue.

Ernest Zebaze, un étudiant universitaire de 24 ans, a déclaré avoir identifié les corps de sa mère et de ses deux frères et sœurs. « Je cherche toujours mon père qui était dans la maison pendant l’averse », a déclaré Zebaze.

Les corps des victimes ont été déposés dans une morgue, tandis que les blessés ont été transportés à l’hôpital. L’hôpital général de Yaoundé a indiqué avoir reçu 12 blessés, dont une fillette de 7 ans.

Les autorités camerounaises ont démoli des maisons dans des zones à haut risque sujettes aux inondations et aux glissements de terrain. De nombreux bâtiments qui se sont effondrés dimanche étaient destinés à la démolition.