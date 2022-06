Des inondations historiques obligent le parc national de Yellowstone à faire sortir les visiteurs et à fermer les portes

Plus de 10 000 visiteurs ont été expulsés de Yellowstone alors que des inondations sans précédent ont ravagé la moitié nord du plus ancien parc national du pays, emportant ponts et routes et emportant un dortoir d’employés à des kilomètres en aval, ont annoncé mardi des responsables. Fait remarquable, personne n’a été blessé ou tué.

Les seuls visiteurs restants dans l’immense parc à cheval sur trois États étaient une douzaine de campeurs qui continuaient à sortir de l’arrière-pays.

Le parc, qui célèbre son 150e anniversaire cette année, pourrait rester fermé jusqu’à une semaine, et les entrées nord pourraient ne pas rouvrir cet été, a déclaré le surintendant Cam Sholly.

« L’eau fait toujours rage », a déclaré Sholly, qui a déclaré que davantage de temps humide était prévu ce week-end, ce qui pourrait provoquer des inondations supplémentaires.

Les inondations ont atteint des niveaux historiques dans la rivière Yellowstone après des jours de pluie et de fonte rapide des neiges et ont fait des ravages dans certaines parties du sud du Montana et du nord du Wyoming, où elles ont emporté des cabanes, inondé de petites villes, coupé l’électricité et inondé des maisons. Il a frappé le parc juste au moment où une saison touristique estivale qui attire des millions de visiteurs s’intensifiait.

Cette photo aérienne fournie par le National Park Service montre la route d’entrée nord inondée du parc national de Yellowstone à Gardiner, dans le Montana, mardi. Plus de 10 000 visiteurs ont été évacués du parc à cause des eaux déchaînées. (Doug Kraus/Service des parcs nationaux/Associated Press)

« La rivière la plus effrayante de tous les temps »

Au lieu de s’émerveiller devant le site des grizzlis et des bisons, des piscines thermales bouillonnantes et de l’explosion régulière du geyser d’Old Faithful, les touristes se sont retrouvés témoins de la nature la plus imprévisible alors que la rivière Yellowstone coulait dans un torrent brun chocolat qui emportait tout sur son passage.

« C’est juste la rivière la plus effrayante de tous les temps », a déclaré mardi Kate Gomez de Santa Fe, NM. « Tout ce qui tombe dans cette rivière a disparu. »

Bien que personne n’ait été tué ou blessé, les eaux ne commençaient à se retirer que mardi et l’ampleur des destructions n’était pas encore connue.

Les inondations causées par de fortes pluies au cours du week-end ont endommagé des routes et des ponts dans le parc national de Yellowstone, ce qui a conduit les responsables du parc à fermer toutes les entrées jusqu’à au moins mercredi. (Doug Kraus/Service des parcs nationaux/Associated Press)

Campeurs contactés, en sécurité

Sholly a déclaré que les routards restés dans le parc avaient été contactés. Les équipages étaient prêts à les évacuer par hélicoptère, mais cela n’a pas encore été nécessaire, a-t-il déclaré.

Sholly a ajouté qu’il ne croyait pas que le parc ait jamais été fermé à cause des inondations.

Gomez et son mari faisaient partie des centaines de touristes coincés à Gardiner, dans le Montana, une ville d’environ 800 habitants à l’entrée nord du parc. La ville a été coupée pendant plus d’une journée jusqu’à mardi après-midi, lorsque les équipes ont rouvert une partie d’une route à deux voies emportée.

Bien que les inondations ne puissent pas être directement attribuées au changement climatique, elles sont survenues alors que le Midwest et la côte Est grésillaient d’une vague de chaleur et que d’autres parties de l’Ouest brûlaient à partir d’une saison précoce des incendies de forêt au milieu d’une sécheresse persistante qui a augmenté la fréquence et l’intensité de les incendies qui ont des impacts plus larges. La fumée d’un incendie dans les montagnes de Flagstaff, en Arizona, a pu être vue dans le Colorado.

Les inondations ont également causé des dommages à Red Lodge, Mont. Ici, on voit une voiture s’enfoncer dans une route endommagée. (Matthew Brown/Associated Press)

Catastrophe déclarée dans tout l’État

Rick Thoman, spécialiste du climat à l’Université d’Alaska Fairbanks, a déclaré qu’un environnement en réchauffement rend les événements météorologiques extrêmes plus probables qu’ils ne l’auraient été « sans le réchauffement causé par l’activité humaine ».

« Est-ce que Yellowstone aura une répétition de cela dans cinq ou même 50 ans ? Peut-être pas, mais quelque part aura quelque chose d’équivalent ou même de plus extrême », a-t-il déclaré.

De fortes pluies au-dessus de la fonte des neiges des montagnes ont poussé les rivières Yellowstone, Stillwater et Clarks Fork à des niveaux record lundi, selon le National Weather Service.

Les responsables de Yellowstone et de plusieurs comtés du sud du Montana évaluaient les dommages causés par les tempêtes, qui ont également déclenché des glissements de terrain et des glissements de terrain. Le gouverneur du Montana, Greg Gianforte, a déclaré une catastrophe à l’échelle de l’État.

Les résidents de Red Lodge sont vus en train de nettoyer la boue, l’eau et les débris de la rue principale de la petite ville mardi après que les eaux de crue ont traversé une zone résidentielle avec des centaines de maisons. (Matthew Brown/Associated Press)

Certains des pires dommages se sont produits dans la partie nord du parc et dans les communautés d’entrée de Yellowstone dans le sud du Montana. Les photos du National Park Service du nord de Yellowstone ont montré un glissement de terrain, des ponts emportés et des routes sapées par les eaux de crue des rivières Gardner et Lamar.

À Red Lodge, dans le Montana, une ville de 2 100 habitants qui est un point de départ populaire pour une route pittoresque et sinueuse dans le Yellowstone, un ruisseau traversant la ville a sauté de ses rives et a submergé l’artère principale, laissant des truites nager dans la rue un jour plus tard sous un ciel ensoleillé.

Les résidents ont décrit une scène déchirante où l’eau est passée d’un filet à un torrent en quelques heures seulement.

L’eau a renversé des poteaux téléphoniques, renversé des clôtures et creusé de profondes fissures dans le sol à travers un quartier de centaines de maisons. L’électricité a été coupée mais rétablie mardi, bien qu’il n’y ait toujours pas d’eau courante dans les quartiers touchés.

Lundi, les responsables de Yellowstone ont évacué la partie nord du parc, où les routes pourraient rester impraticables pendant une longue période, a déclaré Sholly dans un communiqué. Mais les inondations ont également affecté le reste du parc, les responsables du parc mettant en garde contre des inondations encore plus importantes et des problèmes potentiels d’approvisionnement en eau et de systèmes d’assainissement dans les zones développées.

Les pluies ont frappé juste au moment où les hôtels de la région se sont remplis ces dernières semaines de touristes estivaux. Plus de quatre millions de visiteurs ont été comptabilisés par le parc l’année dernière. La vague de touristes ne s’atténue pas avant l’automne, et juin est généralement l’un des mois les plus chargés de Yellowstone.