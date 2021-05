Des inondations historiques inondent le centre-sud des États-Unis

Plus de 30 millions de personnes sont menacées d’inondations cette semaine dans le centre-sud des États-Unis

Une crise de crue éclair a été émise par le service météorologique pour la région du sud-est de Baton Rouge, en Louisiane, pendant la nuit.

Les villes qui peuvent être touchées par les intempéries mardi incluent Dallas et San Antonio.

Les veilles d’inondation et les avertissements sont restés en vigueur mardi pour certaines parties du centre-sud des États-Unis, à la suite d’une journée de pluies torrentielles qui ont laissé des maisons et des rues inondées et des voitures bloquées.

Le National Weather Service a déclaré que plus de 30 millions de personnes sont menacées d’inondations cette semaine dans certaines parties du Texas, de la Louisiane, de l’Oklahoma et de l’Arkansas, un événement météorologique qualifié d ‘ »historique » par Accuweather,

« Des pluies et des orages ont inondé une grande partie du centre-sud des États-Unis depuis lundi, en particulier pour de nombreux habitants du Texas et de la Louisiane, et un soulagement n’est attendu que tard cette semaine », a déclaré le météorologue d’AccuWeather, Adam Sadvary.

La Louisiane a été particulièrement touchée lundi: le service météorologique a déclaré dans un message Facebook que le sud du lac Charles, dans l’ouest de la Louisiane, avait vu de 12 à 15 pouces de pluie sur une période de 12 heures.

Une urgence de crue éclair a été émise par le service météorologique de la région du sud-est de Baton Rouge, en Louisiane, dans la nuit de lundi, où jusqu’à un pied de pluie aurait été tombé, selon Weather.com. Le service d’incendie de Baton Rouge a répondu à plus de 300 appels pendant la nuit de personnes piégées dans des voitures ou dans des maisons qui commençaient à être inondées.

Le maire de Lake Charles, Nic Hunter, a déclaré que la ville n’avait pas le nombre exact de maisons inondées, mais qu’il y en aurait probablement des centaines. Hunter était maire l’automne dernier lorsque la ville a été frappée par l’ouragan Laura le 27 août, puis six semaines plus tard par l’ouragan Delta.

Les totaux de précipitations atteindront probablement le seuil d’un événement de 100 ans, a déclaré Hunter.

Le gouverneur de Louisiane, John Bel Edwards, a déclaré sur Twitter que la sécurité intérieure de l’État était en contact avec les dirigeants locaux au sujet de leurs besoins pendant les inondations soudaines «dangereuses et potentiellement mortelles».

«Veuillez vous joindre à moi pour prier pour les familles de Lake Charles qui ont déjà vu tant de pertes», a-t-il écrit.

C’est déjà le troisième mois de mai le plus humide de l’histoire enregistrée pour Lake Charles, a déclaré AccuWeather.

Inondations en Louisiane:Des inondations soudaines et des orages « dangereux et potentiellement mortels » frappent la Louisiane et la côte du Golfe

La pluie devrait continuer à arroser la région au moins jusqu’à jeudi, produisant de nombreuses zones d’inondations soudaines. « De plus, les fortes pluies peuvent provoquer l’inondation de nombreux ruisseaux et probablement de plus grandes rivières », a déclaré le service météorologique.

Des orages violents capables de produire des rafales de vent dommageables, une grosse grêle et des tornades isolées étaient également attendus jusqu’à mardi soir dans le centre du Texas et le sud de l’Oklahoma, a déclaré AccuWeather.

Les villes qui pourraient être touchées par des intempéries plus tard mardi incluent Dallas, San Antonio et Abilene, au Texas.

Pendant ce temps, dans le nord-ouest des États-Unis, l’hiver refuse de renoncer à son emprise sur la région: la pluie et la neige se développeront sur des parties du nord-ouest du Pacifique dans certaines parties du nord des Rocheuses au cours des prochains jours, a annoncé le service météorologique. Une veille de tempête hivernale était en vigueur dans l’ouest du Montana.

Contribuant: Elinor Aspegren, USA AUJOURD’HUI; The Associated Press