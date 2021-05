Des inondations historiques inondent le centre-sud des États-Unis

Les veilles d’inondation et les avertissements sont restés en vigueur mardi pour certaines parties du centre-sud des États-Unis après une journée de pluies torrentielles qui ont laissé des maisons et des rues inondées et des voitures bloquées.

Le National Weather Service a déclaré que plus de 30 millions de personnes sont menacées par des inondations cette semaine dans certaines parties du Texas, de la Louisiane, de l’Oklahoma et de l’Arkansas, un événement qualifié par Accuweather d ‘«historique».

« Des pluies et des orages ont inondé une grande partie du centre-sud des États-Unis depuis lundi, en particulier pour de nombreux habitants du Texas et de la Louisiane, et un soulagement n’est pas attendu avant la fin de cette semaine », a déclaré le météorologue d’AccuWeather, Adam Sadvary.

La Louisiane a été particulièrement touchée lundi: le service météorologique a déclaré dans un message Facebook que le sud du lac Charles, dans l’ouest de la Louisiane, avait vu de 12 à 15 pouces de pluie sur une période de 12 heures.

Le gouverneur de Louisiane, John Bel Edwards, a déclaré mardi lors d’une conférence de presse qu’il y avait eu deux décès liés aux conditions météorologiques. Le corps de Justin Blaine Thompson, 33 ans, a été retrouvé dans un véhicule immergé dans l’eau sous un viaduc de Baton Rouge, en Louisiane, a indiqué le bureau du coroner. Alvarado Morentes Hermelindo, 40 ans, est décédé et une autre personne était portée disparue après que leur voiture se soit écrasée dans un canal lundi soir, a annoncé la police de l’État de Louisiane.

« Malheureusement, plus de pluie est sur le chemin », a déclaré Edwards et a souligné que le sol est déjà saturé. « Bien que nous espérons que le pire de ces précipitations est derrière nous, nous ne pouvons pas en être sûrs. »

Une urgence de crue éclair a été émise dans la nuit de lundi par le service météorologique de la région du sud-est de Baton Rouge, où jusqu’à un pied de pluie aurait été tombé, selon Weather.com. Le service d’incendie de Baton Rouge a répondu à plus de 300 appels pendant la nuit de personnes piégées dans des voitures ou des maisons qui commençaient à être inondées.

Le maire de Lake Charles, Nic Hunter, a déclaré que la ville n’avait pas le nombre exact de maisons inondées, mais qu’il y en aurait probablement des centaines. Hunter était maire l’automne dernier lorsque la ville a été frappée par l’ouragan Laura le 27 août, puis six semaines plus tard par l’ouragan Delta.

Le total des précipitations atteindra probablement le seuil d’un événement de 100 ans, a déclaré Hunter lundi.

«Nous sommes un peuple très résilient. Nous sommes une population très forte. Mais, vous savez, vous finissez par arriver à un point où vous demandez à Mère Nature: que pouvez-vous nous faire de plus? Hunter a déclaré mardi.

Mardi, les eaux s’étaient largement retirées, mais on s’attend à davantage de pluie dans la région cette semaine.

«C’est époustouflant», a déclaré Patrick King, résident de Lake Charles. Il était dans un bureau de location de voitures mardi après que son camion a été inondé lundi. Il n’était toujours pas retourné dans sa maison après l’inondation du delta de l’ouragan en octobre, mais avait récemment fait livrer de nouveaux meubles à la maison. Puis il a inondé à nouveau.

King a passé mardi matin à nettoyer la maison et à se préparer à de nouvelles pluies.

«J’ai ramassé tout ce que je pouvais descendre du sol et je l’ai élevé», a-t-il déclaré.

C’est le troisième mois de mai le plus humide de l’histoire pour Lake Charles, a déclaré AccuWeather.

Inondations en Louisiane:Des inondations soudaines et des orages « dangereux et potentiellement mortels » frappent la Louisiane et la côte du Golfe

La pluie devrait continuer à arroser la région au moins jusqu’à jeudi, produisant de nombreuses zones d’inondations soudaines. « De plus, les fortes pluies peuvent provoquer l’inondation de nombreux ruisseaux et peut-être de plus grandes rivières », a déclaré le service météorologique.

Des orages violents capables de produire des rafales de vent dommageables, une grosse grêle et des tornades isolées étaient attendus jusqu’à mardi soir dans le centre du Texas et le sud de l’Oklahoma, a déclaré AccuWeather.

Les villes qui pourraient être touchées par des intempéries plus tard mardi incluent Dallas, San Antonio et Abilene, au Texas.

Dans le nord-ouest des États-Unis, l’hiver refuse de renoncer à son emprise sur la région: la pluie et la neige se développeront sur des parties du nord-ouest du Pacifique dans certaines parties du nord des Rocheuses au cours des prochains jours, a annoncé le service météorologique. Une veille de tempête hivernale était en vigueur dans l’ouest du Montana.

Contribuant: Elinor Aspegren, USA AUJOURD’HUI; The Associated Press