Des inondations glaciales dans le nord-est de l’Inde étaient redoutées depuis des années

Les catastrophes causées par des glissements de terrain et des inondations sont courantes dans la région himalayenne de l’Inde pendant la saison de la mousson de juin à septembre. Les scientifiques affirment que ces phénomènes deviennent de plus en plus fréquents à mesure que le réchauffement climatique contribue à la fonte des glaciers.

Malgré les risques, le gouvernement indien a approuvé la construction de centaines de nouveaux barrages hydroélectriques dans la région himalayenne. Pour atteindre des objectifs ambitieux en matière d’énergie propre, le projet vise à augmenter de moitié la production des barrages hydroélectriques indiens, pour la porter à 70 000 mégawatts, d’ici 2030.

Mais la fréquence et l’intensité croissantes des phénomènes météorologiques extrêmes, dues en partie au changement climatique, mettent en danger bon nombre de ces barrages et les personnes vivant en aval. Une étude de 2016 a révélé que plus d’un cinquième des 177 barrages construits à proximité des glaciers himalayens pourraient échouer si les lacs glaciaires éclataient, y compris le barrage du Sikkim.

En 2021, le gouvernement fédéral indien a adopté une loi sur la sécurité des barrages qui oblige les exploitants et les gouvernements locaux à planifier les situations d’urgence, mais le barrage Teesta-3 n’est pas répertorié comme étant surveillé pour sa sécurité par le principal régulateur indien des barrages, la Commission centrale des eaux.

Le mois dernier, les ruptures de barrages provoquées par la tempête Daniel ont causé des dégâts dévastateurs à la ville de Derna en Libye.

Plus de 2 000 personnes ont été secourues après les inondations de mercredi, a indiqué dans un communiqué l’Autorité de gestion des catastrophes de l’État du Sikkim, ajoutant que les autorités de l’État avaient mis en place 26 camps de secours pour plus de 22 000 personnes touchées par les inondations.

Les opérations de secours se poursuivent après que des crues soudaines déclenchées par de fortes pluies soudaines ont inondé la ville de Rangpo au Sikkim, en Inde, jeudi 5 octobre. 2023. L’inondation a eu lieu le long de la rivière Teesta, dans la vallée de Lachen, dans le nord-est de l’État, et s’est aggravée lorsque des parties d’un barrage ont été emportées par les eaux. (Photo AP/Prakash Adhikari)

Cette photo fournie par l’armée indienne montre des véhicules de l’armée qui ont été emportés par des crues soudaines déclenchées par de fortes pluies soudaines au Sikkim, en Inde, le jeudi 5 octobre. 2023. (Armée indienne via AP)

Un soldat précédemment porté disparu a été secouru et les corps de sept autres ont été retrouvés, a indiqué la police d’État.

Onze ponts de la vallée de Lachan ont été emportés par les eaux de crue, qui ont également touché les canalisations et endommagé ou détruit plus de 270 maisons dans quatre districts, ont indiqué des responsables.

L’armée a déclaré qu’elle fournissait une aide médicale et une connexion téléphonique aux civils dans les régions de Chungthang, Lachung et Lachen, et les médias locaux ont rapporté que l’armée était en train d’ériger des ponts temporaires pour acheminer de la nourriture vers les zones touchées.