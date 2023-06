Des inondations font suite à un incendie dans le centre de l’Alberta alors que les évacués des incendies de forêt se préparent à rentrer chez eux dans le nord

De fortes pluies dans le centre et l’ouest de l’Alberta ont été une bénédiction mitigée alors que de plus en plus de personnes évacuées par des incendies de forêt se préparent à rentrer chez elles.

L’averse suit l’un des mois de mai les plus chauds jamais enregistrés au Canada alors que les incendies de forêt se sont propagés dans une Alberta sèche. Après un court répit, début juin, des incendies de forêt ont de nouveau dévasté les régions forestières.

Parmi les communautés évacuées figuraient Edson et le comté de Yellowhead dans le centre de l’Alberta – pour la deuxième fois cette saison – et Fort Chipewyan, à environ 730 kilomètres au nord-est d’Edmonton.

L’ordre d’évacuation de Fort Chipewyan sera bientôt levé. Les ordres d’évacuation pour Edson et le comté de Yellowhead ont été levés à la fin de la semaine dernière.

Mais Edson, à 200 kilomètres à l’ouest d’Edmonton, fait maintenant face à des inondations. Il a déclaré l’état d’urgence local lundi.

Le maire Kevin Zahara a déclaré dans une mise à jour vidéo en ligne vers midi qu’Edson sera en contact avec l’Alberta Emergency Management Agency et demandera l’aide des municipalités voisines.

Des pompes sont installées dans au moins une rue débordante et il y a des inondations localisées dans divers quartiers, a déclaré Zahara.

Treize propriétés ont signalé des inondations jusqu’à présent et Internet et les lignes téléphoniques sont en panne. L’incendie au sud d’Edson reste incontrôlable mais a reçu environ 84 millimètres de pluie en quelques heures – une quantité plus généralement observée sur une période d’un mois, a-t-il déclaré.

« Pas d’infrastructure urbaine, l’infrastructure urbaine peut gérer autant d’eau dans ce laps de temps », a-t-il déclaré.

Un Zahara visiblement émotif a terminé la mise à jour en réitérant à quel point les dernières semaines ont été difficiles.

« Aujourd’hui, c’est difficile à regarder. Voir des gens aux prises avec leurs maisons. Mais je suis incroyablement fier de notre personnel ici à la ville d’Edson et de tous nos intervenants d’urgence. »

Environnement Canada a émis un avertissement de pluie pour l’ouest et le centre de l’Alberta, avertissant d’éventuelles crues soudaines et d’accumulations d’eau.

Dans les parcs des montagnes de l’Alberta, un avertissement de chute de neige est en place pour l’autoroute 93.

Levée des ordres d’évacuation pour Fort Chip

À Fort Chipewyan, qui abrite des membres de la Première Nation crie Mikisew, de la Nation métisse de Fort Chipewyan et de la Première Nation Athabasca Chipewyan, un ordre d’évacuation en vigueur depuis près de trois semaines est sur le point d’être levé.

La municipalité régionale de Wood Buffalo a déclaré que le périmètre sud de l’incendie est désormais sous contrôle et que l’ordre d’évacuation pourra être levé une fois que tous les services essentiels de la communauté seront prêts.

Un calendrier de retour est détaillé en trois phases, en commençant par les travailleurs essentiels lundi suivi par le grand public et les utilisateurs des terres jeudi. Dans une troisième phase, les personnes vulnérables et les personnes à mobilité réduite seront accueillies à nouveau.

La municipalité régionale dit qu’elle travaille avec les trois nations, ainsi qu’avec d’autres agences, sur le plan de réintégration.

Les précipitations suivent le début de l’été sec

Sara Hoffman, météorologue à Environnement et Changement climatique Canada, a déclaré que les fortes pluies de ce week-end dans le centre et l’ouest de l’Alberta font suite à des températures supérieures à la normale et à des précipitations inférieures à la moyenne au début du mois de juin.

« Nous constatons définitivement une amélioration des conditions », a-t-elle déclaré lors d’une interview lundi.

« Le groupe des incendies de forêt sera certainement heureux de voir n’importe quelle quantité de pluie dans les prévisions. »

Hoffman a déclaré que les zones touchées par les fortes pluies rattrapaient les niveaux de précipitations normaux pour cette période de l’année. Mais d’autres régions restent déficitaires. Le nord-ouest de la province est toujours sec, a-t-elle déclaré.

Hoffman a déclaré que les précipitations devraient se poursuivre pendant un autre jour, arrivant dans les parties nord-est et est de la province.

Ensuite, le temps devrait passer à des températures plus typiques pour cette période de l’année – des sommets diurnes dans les années 20 – avec des averses sporadiques et des orages.

« J’espère que cela nous donnera une petite pause de tous les extrêmes », a-t-elle déclaré.

La responsable de l’information sur les incendies de l’Alberta Wildfire, Josee St-Onge, a déclaré lundi que lorsqu’il y a beaucoup de pluie en peu de temps, elle ruisselle parfois au lieu d’être absorbée.

« Nous devrons voir et prendre des mesures dans les prochaines semaines pour voir comment tout rebondit, mais cela nous place certainement dans une bien meilleure situation qu’il y a quelques semaines », a déclaré St-Onge.

De graves averses peuvent garder les pompiers à l’intérieur, a-t-elle déclaré. Mais sinon, les précipitations diminueront l’activité des feux de forêt, donnant à Alberta Wildfire le temps de progresser et de réévaluer la planification à long terme plutôt que de réagir à une crise émergente.

St-Onge a déclaré que des incendies de forêt massifs continueront de brûler sous terre même s’ils reçoivent des pluies importantes.

« Bien que la pluie apporte un certain soulagement et une aide temporaire, ce sont de très grands incendies de forêt qui prendront encore des semaines, voire des mois, pour s’éteindre complètement », a-t-elle déclaré.

« Bien que ce soit formidable pour le moment, cela ne signifie pas que nous pouvons lever le pied de l’accélérateur. Nous avons encore beaucoup de travail à faire. »

Il y avait 74 incendies de forêt dans les zones de protection forestière de la province lundi après-midi. Parmi ceux-ci, 17 sont considérés comme hors de contrôle.

Selon le tableau de bord Alberta Wildfire, plus de 1,4 million d’hectares ont brûlé cette année, dépassant le précédent record de 1,3 million établi en 1981.