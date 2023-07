Des inondations extrêmes submergent les routes de New York, tuant 1 personne

NEW YORK (AP) – De fortes pluies ont provoqué des inondations extrêmes dans la vallée de l’Hudson à New York qui ont tué au moins une personne, inondé les routes et forcé la fermeture de routes dimanche soir, alors qu’une grande partie du reste du nord-est des États-Unis a commencé à se préparer à des pluies potentiellement punitives.

Alors que la tempête se déplaçait vers l’est, le National Weather Service a prolongé les avertissements de crue éclair dans le Connecticut, y compris les villes de Stamford et Greenwich, avant de se glisser dans le Massachusetts. Les prévisionnistes ont déclaré que certaines régions pourraient recevoir jusqu’à 12 centimètres de pluie.

Dans la vallée de l’Hudson à New York, des équipes de secours tentaient de récupérer le corps d’une femme dans la trentaine qui s’est noyée après avoir été emportée alors qu’elle tentait d’évacuer sa maison. Deux autres personnes ont pris la fuite.

La force de la crue éclair a délogé des rochers, qui ont percuté la maison de la femme et endommagé une partie de son mur, a déclaré Steven Neuhaus, directeur du comté d’Orange, à l’Associated Press.

« Sa maison était complètement entourée d’eau », a-t-il déclaré.

« Elle essayait de traverser (l’inondation) avec son chien », a-t-il ajouté, « et elle a été submergée par des vagues de type raz-de-marée. »

L’ampleur de la destruction causée par la lente tempête, qui a frappé la région avec jusqu’à 20 centimètres de pluie, ne sera connue qu’après le lever du soleil, lorsque les résidents et les autorités pourront commencer à évaluer les dégâts. Mais les responsables ont déclaré que la tempête avait déjà causé des dizaines de millions de dollars de dégâts.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a confirmé à la radio WCBS que plusieurs personnes étaient portées disparues et qu’une maison avait été emportée.

Les pluies ont frappé certaines parties de New York plus durement que d’autres, mais les responsables ont déclaré que les communautés à l’est de l’État devraient se préparer aux pluies torrentielles et à d’éventuelles inondations soudaines.

Les autorités ont exhorté les résidents dans la ligne de la tempête à rester en dehors des routes.

« La quantité d’eau est extraordinaire et c’est toujours une situation très dangereuse », a déclaré Hochul.

« Nous allons nous en sortir », a-t-elle dit, mais a ajouté « ça va être une nuit difficile ».

Le gouverneur a déclaré dimanche l’état d’urgence pour le comté d’Orange, à environ 96 kilomètres au nord de New York. Elle a ensuite étendu l’état d’urgence au comté d’Ontario dans l’ouest de New York, au sud-est de Rochester.

« Nous sommes en communication étroite avec les autorités locales et les agences de l’État participent aux efforts de recherche et de sauvetage », a-t-elle déclaré.

L’État a déployé cinq équipes de sauvetage en eau vive et un véhicule à essieu haut pour aider aux sauvetages dans les zones inondées.

Certaines vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont montré l’étendue des inondations, avec des torrents de couleur brune se précipitant juste à côté des maisons et des routes emportées par des coulées en cascade rapides.

West Point, qui abrite l’Académie militaire américaine, a été gravement inondée. Les autorités craignent que certains bâtiments historiques ne soient endommagés par l’eau.

Le National Weather Service a émis des avertissements de crue soudaine dans certaines parties du sud-est de New York, la décrivant comme «menaçant la vie», ainsi que des avertissements dans le nord-est du New Jersey.

D’ici lundi, « une menace d’inondation considérable avec un risque élevé de précipitations excessives est attendue dans une grande partie de la Nouvelle-Angleterre », a déclaré NWS dans un tweet. Les pluies intenses peuvent être particulièrement fortes dans le Vermont et le nord-est de New York.

Des averses et des orages étaient également attendus à New York dimanche soir et pourraient entraîner des inondations soudaines, a tweeté le National Weather Service New York.

Le système de notification d’urgence de la ville a tweeté que les fortes pluies pourraient provoquer « des inondations potentiellement mortelles dans les sous-sols » et a demandé aux habitants de « se préparer maintenant à se déplacer vers un terrain plus élevé si nécessaire ».

La State Route 9W a été inondée et la Palisades Interstate Parkway est devenue si inondée que certaines parties de celle-ci ont été fermées, a déclaré la police de l’État de New York dans un communiqué. La police a demandé au public d’éviter la promenade.

Golden a rapporté de Seattle.

Bobby Caina Calvan et Hallie Golden, l’Associated Press